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المغرب يدعو بجنيف إلى ضمان حماية المدنيين والمستشفيات في غزة

12/10/2023 11:31:31 PM
(MENAFN- Youm7)
دعا المغرب،
بجنيف، إلى وقف التصعيد بشكل عاجل وملموس في قطاع غزة وضمان حماية المدنيين والمستشفيات.



وشدد السفير الممثل الدائم للمغرب بجنيف، عمر زنيبر - في كلمته خلال الدورة الاستثنائية للمجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية - على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية والمواد والمعدات الطبية بسلاسة وبكميات كافية لصالح سكان غزة.



وأكد الدبلوماسي المغربي أن من واجب منظمة الصحة العالمية أن تحافظ، في الأيام والأشهر المقبلة، على دورها القيادي للتخفيف من الآثار المدمرة للحرب في قطاع غزة، ولا سيما من خلال تعبئة الموارد اللازمة لتمويل الرعاية الصحية الفورية وكذلك إعادة تأهيل وبناء النظام الصحي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي غزة على وجه الخصوص.



وأبرز أن التنسيق مع الجهات الفاعلة في المجال الإنساني والتنموي بات مطلوبا أكثر من أي وقت مضى، لتقديم المساعدة الإنسانية للشعب الفلسطيني وضمان تخصيص الموارد البشرية والمالية من أجل تحقيق هذه الأهداف بشكل عاجل، الأمر الذي يتضمن أيضا تعزيز الشراكات مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى، مثل وكالة الأمم المُتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" وشركائها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.



ونبه إلى أن هذه الدورة الاستثنائية تنعقد في سياق هشاشة اجتماعية واقتصادية وصحية شديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وانهيار صحي وإنساني في قطاع غزة بعد أسابيع طويلة من الاشتباكات المسلحة، تسببت في مقتل وإصابة آلاف السكان المدنيين العزل، وتدمير البنية التحتية والمرافق الطبية.



وأوضح بأنه "مع الأخذ في الاعتبار الالتزام باحترام القانون الدولي الإنساني وضمان احترامه، في جميع الظروف، نجد أنفسنا جميعا عند نقطة تحول حاسمة تتطلب الحزم والمسئولية من الجميع لوضع حد للاعتداءات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ".












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