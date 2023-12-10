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الأونروا: وقف إطلاق النار وحده الكفيل بوقف الموت والدمار والنزوح في قطاع غزة

12/10/2023 11:31:31 PM
(MENAFN- Youm7) قال مدير شئون وكالة الأمم المُتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في قطاع غزة توماس وايت، إن وقف إطلاق النار وحده هو الكفيل بوقف الموت والدمار والنزوح في القطاع، مُشيرًا إلى أن الحرب الإسرائيلية ألحقت خسائر فادحة بغزة وأهلها، حيث فقد الناس ذويهم وممتلكاتهم ومنازلهم، منوهًا بأن تفعيل الأمين العام للمادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة يجسد مدى خطورة الوضع.



ونسب مركز أنباء الأمم المتحدة - ومقره نيويورك - إلى وايت قوله " إن ملاجئ الأونروا في رفح تعاني من الاكتظاظ الشديد ويقيم الكثير من الأشخاص الآن في العراء، لكن موظفي الوكالة الأممية يواصلون العمل لساعات طويلة يوميا على الرغم من فقدان زملائهم ومنازلهم، وعلى الرغم من أنهم أصبحوا أنفسهم نازحين ويعيش الكثير منهم في الملاجئ ".



وسلط مدير الأونروا الضوء على القصص المأساوية التي يرويها الأشخاص الناجون من الاعتداءات في الشمال وخاصة في الشجاعية وجباليا، مشيرا إلى أن عدد سكان رفح يبلغ عادة 280 ألف نسمة، ومن المتوقع أن يكون هناك ما يزيد عن 800 ألف نازح الآن في رفح، لذلك هناك ضغط هائل على البنية التحتية من حيث القدرة على ضخ المياه، وتوفير مياه الشرب النظيفة، وضخ مياه الصرف الصحي، وإزالة النفايات من الشوارع.



وقال وايت إن إحدى أكبر المشكلات التي تواجه الاستجابة الإنسانية في غزة هي عدم التمكن من إدخال ما يكفي من المساعدات، نتيجة آليات وإجراءات معقدة للغاية، بينما تكافح المستشفيات من أجل التأقلم بسبب نقص الأدوية، وبالتالي فإن القيود وهذه العملية المعقدة للغاية لجلب المساعدات إلى قطاع غزة تعني عدم وصول مساعدات كافية، وعدم توفر الوقود زاد الأمر تعقيدًا.












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