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بريطانيا: روسيا خزنت صواريخ لاستخدامها في استهداف البنية التحتية بأوكرانيا

12/10/2023 11:31:31 PM
(MENAFN- Youm7) رجحت وزارة الدفاع البريطانية أن روسيا قامت بتخزين صواريخ لاستخدامها في الحملة الشتوية واستهداف البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا.



وذكرت الوزارة - في تحديثها الاستخباراتي المنشور عبر منصة /إكس/ للتواصل الاجتماعي - أنه في ليلة 7 ديسمبر 2023، أطلقت القوات الجوية الروسية سلسلة كبيرة من الضربات باتجاه كييف ووسط أوكرانيا باستخدام أسطولها من القاذفات الثقيلة، وذلك لأول مرة منذ 21 سبتمبر 2023.



وقالت إنه من المحتمل أن تكون هذه الطائرات من طراز (تو -95 بير اتش)، قد أطلقت ما لا يقل عن 16 صاروخًا جويًا من منطقة عملياتها النموذجية فوق بحر قزوين.



وبحسب وزارة الدفاع البريطانية، يكاد يكون من المؤكد أن روسيا قامت بتخزين هذه الصواريخ لاستخدامها في الحملة الشتوية.



وأفدت بأنه ربما كان هذا بداية لحملة أكثر تنسيقاً من جانب روسيا تهدف إلى تدهور البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا.

ومع ذلك، تشير التقارير الأولية إلى أن الدفاع الجوي الأوكراني تمكن من اعتراض غالبية هذه الصواريخ بنجاح ، ويبدو أن حجم الأضرار في الوقت الحالي ضئيلة.












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