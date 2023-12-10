مطار الكويت الدولي: حركة الملاحة الجوية طبيعية رغم موجة الضباب

(MENAFN
- Youm7)
قالت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي إن حركة الملاحة الجوية في مطار الكويت الدولي تسير بصورة طبيعية رغم تقلبات الأحوال الجوية وموجة الضباب التي تشهدها الكويت حاليا.
وأوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للطيران المدني الكويتي عبدالله الراجحي، في تصريح، أن حركة الطائرات لم تتأثر بحالة الطقس الحالية مؤكدا أن خطة الطوارئ للتعامل مع هذا الوضع جاهزة في أي وقت.
وتتأثر الكويت حاليا بانخفاض الرؤية الأفقية بسبب الضباب تصل إلى أقل من 1000 متر على بعض المناطق.
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