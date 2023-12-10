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مطار الكويت الدولي: حركة الملاحة الجوية طبيعية رغم موجة الضباب

12/10/2023 11:31:31 PM
(MENAFN- Youm7)
قالت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي إن حركة الملاحة الجوية في مطار الكويت الدولي تسير بصورة طبيعية رغم تقلبات الأحوال الجوية وموجة الضباب التي تشهدها الكويت حاليا.



وأوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للطيران المدني الكويتي عبدالله الراجحي، في تصريح، أن حركة الطائرات لم تتأثر بحالة الطقس الحالية مؤكدا أن خطة الطوارئ للتعامل مع هذا الوضع جاهزة في أي وقت.



وتتأثر الكويت حاليا بانخفاض الرؤية الأفقية بسبب الضباب تصل إلى أقل من 1000 متر على بعض المناطق.












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