أبرز طقوس الكنيسة فى الاحتفال بشهر كيهك خلال فترة صوم الميلاد

MENAFN - Youm7) يهتم الفلاح المصرى طوال أيام موسم الزراعة بمتابعة التقويم القبطى وبخاصة موعد شهر كيهك، كما تهتم الكنيسة أيضا أيضا به خاصة مع احتفالات بدء صوم الميلاد 2023، والذى أنطلق الأحد 26 نوفمبر 2023. شهر كيهك

يعتبر شهر كيهك رابع شهور السنة القبطية أو المصرية القديمة الكنيسة اتخذت من التقويم القبطى، الذى بدأ أوّل أيامه

11 سبتمبر من كل عام، ليكون الوسيلة التى تحدد بها أعيادها ومناسباتها.

وخصصت الكنيسة القبطية شهر كيهك السابق لميلاد السيد المسيح، واعتبرته من أكثر الشهور روحانية، لأنه شهر التسابيح والصلوات، وشهر كيهك له كتاب خاص يشمل تسابيحه، ويسمى "الإبصلمودية الكيهكية"، وكلمة "إبصلمودية" تعنى "تسبيح".وسمى شهر كيهك، بشهر التسبيح أو الشهر المريمى أو سبعة وأربعة، وتسمية "سبعة وأربعة" لها علاقة بتلاوة الـ"7 ثيؤطوكيات"، والـ"4 هوسات"، الخاصة بالتسبحة، لذلك اصطلح الناس على تسميتها بهذا الاسم.وتقام صلوات تسبحة "سبعة وأربعة"، تقيمها الكنيسة، مساء كل يوم سبت، من التاسعة مساء، وحتى السادسة صباح الأحد، بانتهاء صلاة القداس، ويذكر أن تسبحة الأحد التى تقام مساء السبت هى التسبحة الرئيسة طوال الأسبوع، ولها قراءات مميزة عن بقية الأيام، وتختلف عن بقية أيام الأسبوع التى تشترك جميعها فى نفس الترتيب.