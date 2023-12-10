أخطاء ترتكبها عند ذهابك للنوم تضر بصحتك.. أبرزها النوم بالجورب

MENAFN - Youm7) مع اقتراب الطقس البارد، قد تفكر في ارتداء ملابس إضافية عند النوم لتظل دافئًا، ولكن احذر، فقد يكون لذلك تأثير سلبي على صحتك، وذلك وفقا لموقع Daily Express.

ارتداء الجوارب في السرير..

قد يؤدي ارتداء الجوارب أثناء النوم إلى انخفاض الدورة الدموية، خاصة عندما تكون ضيقة جدًا، كما ستظل فيها لفترة طويلة من الزمن.

في دراسة حديثة، تم العثور على العديد من البكتيريا – مثل الإشريكية القولونية والزائفة – موجودة على الجوارب كما هي موجودة على ممسحة الأرجل، كثير من الناس يرتدون جواربهم طوال اليوم ويذهبون إلى السرير بنفس الجوارب، هذا أمر غير مرغوب فيه للغاية، ومن المرجح أن يزيد من خطر الإصابة بمجموعة متنوعة من الالتهابات بما في ذلك عدوى المسالك البولية، إن ارتداء الجوارب في السرير يزيد من خطر الإصابة بالعدوى الفطرية في القدمين مثل قدم الرياضي (سعفة القدم).

النوم بالملابس الداخلية..

إنه لا يوجد سبب لارتداء الملابس الداخلية أثناء النوم ، وخاصة الملابس الداخلية، لا يمكن أن يكون هذا غير مريح فحسب، بل من الجيد أن تسمحي لأعضائك الخاصة بالهواء، لأن ذلك يبقيها صحية، من خلال السماح للهواء بالدوران، فإنك تسمح برطوبة أقل حول الأعضاء التناسلية، مما يعني فرصة أقل للإصابة بعدوى الخميرة ونمو البكتيريا.

بالإضافة إلى ذلك، ارتفع مصطلح "النوم بالملابس الداخلية" بنسبة 40%، مما يدل على أن الناس يفكرون في ارتداء طبقات قليلة للحفاظ على دفء أعضائهم الخاصة، تعتبر الملابس أساسية عند محاولة البقاء دافئًا خلال فصل الشتاء، لكن ارتداء قطع إضافية من الملابس أثناء النوم قد يؤثر على الدورة الدموية وخطر الإصابة بالعدوى.

ارتداء بيجامة ضيقة..

كما هو الحال مع الجوارب، يمكن للملابس الضيقة أن تحد من الدورة الدموية وتدفق الدم، مما يؤدي إلى نوم أسوأ أثناء الليل، وعدم الراحة التي قد توقظك.

كلما كانت الملابس ضيقة، قل احتمال قدرتك على التحرك أثناء نومك، مما يعني أنك قد لا تتمكن من الشعور بالراحة أثناء قيلولة بعد الظهر، قد تؤدي البيجامة أيضًا إلى رفع درجة حرارة الجسم، وهو ما يبدو وكأنه حلم في هذا الطقس البارد، ولكن قد ترتفع درجة حرارتك، مما يعطل نومك مرة أخرى. أثناء نومك، يجب أن ترتفع درجة حرارتك بشكل طبيعي، لذلك تحتاج إلى محلول يكون دافئًا بما يكفي ليساعدك على النوم، ولكن ليس دافئًا جدًا أثناء النوم. إذا كنت ترتدي البيجامة، تجنب الصوف واختار شيئًا قطنيًا بدلاً من ذلك.