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بحث مد مشروع دعم الاقتصاد الدوار لإنتاج البلاستيك أحادى الاستخدام حتى 2027

12/10/2023 11:31:28 PM
(MENAFN- Youm7) قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئ : "إنه هناك فرصة تمديد فترة تنفيذ مشروع " دعم تعزيز ممارسات الاقتصاد الدوار في سلسلة القيمة لإنتاج البلاستيك أحادي الاستخدام "حتى 2027 ، الذى يتم تنفيذه بين جهاز شئون البيئة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO، كمنحة بمبلغ 2,3 مليون دولار .



وأوضحت وزيرة البيئة فى تصريحات خاصة لليوم السابع ، أن التمديد
من أجل تحقيق أهداف المشروع ، وتعزيز الإمكانيات المعملية الخاصة بإنتاج بدائل البلاستيك، مع
إمكانية تقديم الوزارة الدعم اللازم في توفير آلية تمويلية ميسرة لهم من خلال جهاز تنظيم ادارة المخلفات ومشروع الصناعة الخضراء المستدامة.



وأشارت وزيرة البيئة، إلى أنه تم توقيع وثيقة المشروع " كمنحة بهدفدعم مبادرة الحكومة المصرية للحد من تسرب المخلفات البلاستيكية إلى البيئة ، من خلال النظر في مرحلة تصميم المنتج للمنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد،
بما في ذلك التعبئة على أساس ممارسات الاقتصاد الدوار.



وقالت الوزيرة،: إن المشروع سيعزز ممارسات التصميم الاقتصادي في الصناعة وسيشجع على اعتماد مواد ومنتجات وعملية إنتاج أكثر خضرة أو تقنية صديقة للبيئة، بالإضافة إلى نماذج أعمال مستدامة وصديقة للبيئة ، مع دعم تمكين السياسات أو اللوائح أو الأدوات الاقتصادية، وتقليل أي تأثير سلبي على الصناعة، وسيدعم جهود الحكومة المصرية لتقليل كمية المخلفات البلاستيكية التي تتسرب إلى البيئة من خلال إظهار نهج بديل أكثر إخضرارًا، حيث سيتم تقديم المساعدة الفنية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، والعمل على زيادة الوعي بأنماط إنتاج واستهلاك البلاستيك المستدامة القائمة بين أصحاب المصلحة والمنتجين والمستهلكين".
















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