Monday, 11 December 2023 08:10 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


النمسا توافق على ضم رومانيا وبلغاريا لاتفاقية شنجن على مستوى السفر الجوى فقط

12/10/2023 11:31:24 PM
(MENAFN- Youm7) يبحث وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنر، الإثنين، في سلوفينيا قضية توسيع عضوية منطقة "شنجن" بضم رومانيا وبلغاريا.



وذكرت وزارة الداخلية، في بيان الأحد، أن النمسا تتمسك ببقاء الحدود البرية بوضعها الحالي مع منع بلغاريا ورومانيا رسميًا من عضوية منطقة شنجن، وفي المقابل الموافقة على ضمها إلى شنجن على مستوى السفر الجوي فقط وهو ما يعرف باتفاقية "إير شنجن".



وأضاف البيان أن الوزير سيناقش مع مسئولين في رومانيا وبلغاريا إمكانية التوصل إلى حل وسط بشأن معارضة النمسا -باستخدام حق الفيتو الأوروبي- لضم البلدين إلى منطقة شنجن.



وأكد البيان ضرورة استمرار فرض ضوابط أكثر صرامة على الحدود البرية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، لافتا إلى أن هناك مجموعة من الشروط التي يجب استيفاؤها حتى توافق النمسا على ما يسمى بـ "إير شنجن".



ومن المقرر أن تجري مشاورات أخرى بين الدول المعنية بعد غد الثلاثاء في إطار أعمال "منتدى سالزبورج".












MENAFN10122023000132011024ID1107567699

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث