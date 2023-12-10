بايدن يدعو زيلينسكي إلى البيت الأبيض غدا الثلاثاء

MENAFN - Youm7) دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لزيارته في البيت الأبيضغدا الثلاثاء لبحث "احتياجات أوكرانيا الملحة" في تصديها للعمليات الروسية.

وقالت المتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية كارين جان بيار في تصريحات أوردتها قناة "الحرة الأمريكية"، إن الرئيسين سيناقشان الأهمية الحيوية لاستمرار دعم الولايات المتحدة في هذه اللحظة الحرجة.



وأضافت أن الاجتماع بين بايدن و زيلنسكي يأتي في لحظة حرجة حيث تكثف روسيا قصفها بالصواريخ والمسيرات ضد أوكرانيا.

وتأتي دعوة بايدن نظيره الأوكراني لزيارته بعدما عرقل مجلس الشيوخ الأمريكي طلبا قدمه البيت الأبيض لإقرار حزمة مساعدات طارئة بقيمة 106 مليارات دولار تستفيد منها بالدرجة الأولى أوكرانيا وإسرائيل.



