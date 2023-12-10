MENAFN - Youm7) أكد سفير المهام الخاصة بوزارة الخارجية الروسية لتتبع جرائم نظام كييف روديون ميروشنيك أن ظروف الشروع بالحوار مع موسكو ستكون جاهزة "حين يَخمد حماسُ الرعاة" و"تهدأ الطموحات السياسية".

وقال ميروشنيك إن الصراع الأوكراني سوف ينتهي بالتفاوض مع الغربيين أسياد الدمى فى كييف. مشيرا إلى ثقته في ذلك، موضحا أنه: "ستكون هناك مفاوضات بالتأكيد، وكل الاشتباكات ستنتهي بالتأكيد بالمفاوضات.. ولكن المفاوضات بالطبع لن تكون مع هؤلاء الدمى".

وأضاف السفير ميروشنيك على أثير قناة СTV: "من الواضح أنه ينبغي إجراء المفاوضات مع الأشخاص الذين يعترفون هم أنفسهم بأن بوريس جونسون، الذي كان رئيس وزراء بريطانيا آنذاك، جاء (إلى كييف في عام 2022) وقال (إننا) "لن نتفق على أي شيء".

وأردف سفير المهام الخاصة متسائلا: "هل تعتقدون حقا أنّه يمكنكم التفاوض معهم على شيء ما؟ حتى الآن لم يبد الغرب أي رغبة في التفاوض. كما لم يعلنوا بعد أنهم مستعدون للجلوس إلى طاولة المفاوضات".

وبحسب الدبلوماسي، فإن الظروف لبدء المفاوضات ستكون ناضجة "عندما

تخمد حماسة الرعاة، وعندما تهدأ الطموحات السياسية، وعندما

يفهم الشعب الأوكراني في نهاية المطاف أن الحكومة الموجودة في أوكرانيا اليوم ليست حكومة أوكرانية".

وقال: "كل شيء يؤدي إلى السلام بالتأكيد، وكل شيء سينتهي بالتأكيد. ولكن لسوء الحظ، في الوقت الحالي كل شيء سوف يسير بطريقة دموية. لقد وصلنا، في الوقت الحالي،

إلى هذه الذروة. وسوف نحرر أراضي أوكرانيا".

"لأنني حتى الآن لا أرى أي إمكانية للتعايش مع هذا النظام. ولسوء الحظ، أي نفوذ مستمر للنظام العميل في هذه المنطقة يضمن أن الحرب ستعود إلى وطننا قريبا جدا"، يقول ميروشنيك.

وبيّن أنه خلال المفاوضات بشأن دونباس التي جرت على مدى عدة سنوات في مينسك، تجنب ممثلو أوكرانيا عمدا حل القضايا. "لقد كانوا ببساطة يماطلون لربح

الوقت ويستعملون الألفاظ النابية بشكل صريح".



