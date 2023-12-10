Monday, 11 December 2023 08:10 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


خارجية روسيا: النزاع الأوكراني سينتهي بالتفاوض مع الغرب وليس مع عملائه في كييف

12/10/2023 11:31:24 PM
(MENAFN- Youm7) أكد سفير المهام الخاصة بوزارة الخارجية الروسية لتتبع جرائم نظام كييف روديون ميروشنيك أن ظروف الشروع بالحوار مع موسكو ستكون جاهزة "حين يَخمد حماسُ الرعاة" و"تهدأ الطموحات السياسية".

وقال ميروشنيك إن الصراع الأوكراني سوف ينتهي بالتفاوض مع الغربيين أسياد الدمى فى كييف. مشيرا إلى ثقته في ذلك، موضحا أنه: "ستكون هناك مفاوضات بالتأكيد، وكل الاشتباكات ستنتهي بالتأكيد بالمفاوضات.. ولكن المفاوضات بالطبع لن تكون مع هؤلاء الدمى".

وأضاف السفير ميروشنيك على أثير قناة СTV: "من الواضح أنه ينبغي إجراء المفاوضات مع الأشخاص الذين يعترفون هم أنفسهم بأن بوريس جونسون، الذي كان رئيس وزراء بريطانيا آنذاك، جاء (إلى كييف في عام 2022) وقال (إننا) "لن نتفق على أي شيء".

وأردف سفير المهام الخاصة متسائلا: "هل تعتقدون حقا أنّه يمكنكم التفاوض معهم على شيء ما؟ حتى الآن لم يبد الغرب أي رغبة في التفاوض. كما لم يعلنوا بعد أنهم مستعدون للجلوس إلى طاولة المفاوضات".

وبحسب الدبلوماسي، فإن الظروف لبدء المفاوضات ستكون ناضجة "عندما
تخمد حماسة الرعاة، وعندما تهدأ الطموحات السياسية، وعندما
يفهم الشعب الأوكراني في نهاية المطاف أن الحكومة الموجودة في أوكرانيا اليوم ليست حكومة أوكرانية".

وقال: "كل شيء يؤدي إلى السلام بالتأكيد، وكل شيء سينتهي بالتأكيد. ولكن لسوء الحظ، في الوقت الحالي كل شيء سوف يسير بطريقة دموية. لقد وصلنا، في الوقت الحالي،
إلى هذه الذروة. وسوف نحرر أراضي أوكرانيا".

"لأنني حتى الآن لا أرى أي إمكانية للتعايش مع هذا النظام. ولسوء الحظ، أي نفوذ مستمر للنظام العميل في هذه المنطقة يضمن أن الحرب ستعود إلى وطننا قريبا جدا"، يقول ميروشنيك.

وبيّن أنه خلال المفاوضات بشأن دونباس التي جرت على مدى عدة سنوات في مينسك، تجنب ممثلو أوكرانيا عمدا حل القضايا. "لقد كانوا ببساطة يماطلون لربح
الوقت ويستعملون الألفاظ النابية بشكل صريح".









MENAFN10122023000132011024ID1107567695

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث