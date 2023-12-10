الزمالك يبدأ اليوم الاستعداد لمواجهة المصرى فى الدورى

(MENAFN
- Youm7) يبدأ فرق الزمالك بقيادة معتمد جمال المدير الفني، اليوم الاثنين، الاستعداد لمواجهة المصرى البورسعيدى فى بطولة دورى nile ، والمقرر لها الخميس المقبل، بالجولة التاسعة من البطولة المحلية باستاد برج العرب بالاسكندرية
ومن المقرر أن يخوض الزمالك تدريباته اليوم بملعب حلمى زامورا بمقر النادى بميت عقبة، بعد الراحة التى حصل عليها اللاعبون لمدة 24 ساعة بعد التغلب على ساجرادا الأنجولى بالجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.
وحذر معتمد جمال لاعبى فريقه من التهاون أو التراجع فى تلك المواجهة، خاصة أن المصرى فريق قوى ويمتلك عناصر مميزة، ستجعل المباراة فى غاية الصعوبة.
وغاب الزمالك فى مباراة ساجرادا الأنجولى 9 لاعبين لأسباب مختلفة، وهم أحمد فتوح ومحمد صبحى ومصطفى الزناري لأسباب تأديبية، فيما يغيب مصطفى شلبى ومحمود حمدى الونش وحسام عبد المجيد بسبب الإصابة، وحاتم سكر وأحمد زكى ومحمد حسام بيسو لأسباب فنية.
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