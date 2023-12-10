الزمالك يبدأ اليوم الاستعداد لمواجهة المصرى فى الدورى

MENAFN - Youm7) يبدأ فرق الزمالك بقيادة معتمد جمال المدير الفني، اليوم الاثنين، الاستعداد لمواجهة المصرى البورسعيدى فى بطولة دورى nile ، والمقرر لها الخميس المقبل، بالجولة التاسعة من البطولة المحلية باستاد برج العرب بالاسكندرية

ومن المقرر أن يخوض الزمالك تدريباته اليوم بملعب حلمى زامورا بمقر النادى بميت عقبة، بعد الراحة التى حصل عليها اللاعبون لمدة 24 ساعة بعد التغلب على ساجرادا الأنجولى بالجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وحذر معتمد جمال لاعبى فريقه من التهاون أو التراجع فى تلك المواجهة، خاصة أن المصرى فريق قوى ويمتلك عناصر مميزة، ستجعل المباراة فى غاية الصعوبة.

وغاب الزمالك فى مباراة ساجرادا الأنجولى 9 لاعبين لأسباب مختلفة، وهم أحمد فتوح ومحمد صبحى ومصطفى الزناري لأسباب تأديبية، فيما يغيب مصطفى شلبى ومحمود حمدى الونش وحسام عبد المجيد بسبب الإصابة، وحاتم سكر وأحمد زكى ومحمد حسام بيسو لأسباب فنية.