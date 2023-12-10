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محمد زيدان هداف الفراعنة السابق يحتفل بعيد ميلاده الـ42

12/10/2023 11:31:20 PM
(MENAFN- Youm7) يحتفل محمد زيدان ، نجم منتخب مصر السابق، اليوم الاثنين، بعيد ميلاده الـ"42" فهو من مواليد 11 ديسمبر 1981، ويعد زيدان واحدًا من أفضل اللاعبين المصريين الذين احترفوا فى أوروبا، حيث نجح فى اللعب مع أكبر الأندية الألمانية، بعد تجربة احترافية ناجحة في الدنمارك.
لم تنل موهبة زيدان، المولود فى بورسعيد، الاهتمام المطلوب من الأندية المصرية فى بدايته، حيث انضم بعمر 8 سنوات إلى النادي المصري البورسعيدي، وتركه عام 1998، ثم التحق بفريق الجمارك فى نفس المدينة، ولم تلفت موهبته الانتباه أيضا.
زيدان سافر وهو بعمر 17 عاما إلى الدنمارك برفقة أسرته، وحاول البحث عن فريق يلعب له، إلا أن مفارقات القدر كانت غريبة معه.
ووفق ما رواه زيدان فى تصريحات تليفزيونية سابقة، حاول العثور على نادٍ دون جدوى، حتى ذهب يوما للعب كرة القدم فى إحدى الحدائق العامة، والتقطته أعين كشاف نادى أكاديميك بولد كلوب، لينضم للفريق بداية من 1999.
ولعب زيدان 51 مباراة مع فريق بولد كلوب بين 1999 و2003، سجل خلالها 12 هدفا، لكن الرحلة انتهت بسبب أزمة مالية كبيرة ضربت النادي، ليحط زيدان الرحال في فريق ميتلاند الذي يعد واحدا من أشهر وأكبر الأندية في الدنمارك، مقابل 400 ألف يورو، وفق موقع "ترانسفير ماركت".
محمد زيدان هو أحد لاعبي الجيل الذهبي لمنتخب مصر، جيل الكابتن حسن شحاتة، وهو أحد المصريين الذين احترفوا في أوروبا ولعبوا للعديد من الأندية الكبيرة هُناك، وكان زيدان من أبرز المواهب المصرية في مركز المهاجم قبل اعتزاله الساحرة المستديرة
لعب زيدان لأندية ألمانية عديدة مثل فيردر بريمن، وماينز وهامبورج، وبوروسيا دورتموند، ونجح فى الحصول على بطولة البوندسليجا (الدوري الألماني) مع بروسيا دورتموند في موسم 2010–2011 كما حصد كأس الدوري الألماني عام 2006.
لعب زيدان للمنتخب المصري 44 مباراة سجل خلالها 13 هدفا، ونجح محمد زيدان في تحقيق بطولة كأس أمم أفريقيا برفقة منتخب مصر مرتين عامي 2008 و 2010، حيث كان أحد أهم لاعبي الفراعنة في البطولة القارية.
وفي كأس القارات عام 2009، قدم زيدان أداءً فنيا عظيما، وسجل هدفين في مرمى البرازيل من أصل 3 للفراعنة .
حصل محمد زيدان على لقب هداف دوري السوبر الدنماركي: (2003–2004) مع نادي ميدتييلاند.
كما حصل على لقب أفضل لاعب في دوري السوبر الدنماركي: (2003–2004)، (2004–2005) مع نادي ميدتييلاند ، واختير في الـ11 لاعبا لفريق كأس الأمم الأفريقية 2010.
واعتزل محمد زيدان كرة القدم موسم 2015/2016، عندما كان لاعبًا في صفوف الإنتاج الحربي، بعد تجربة قصيرة مع بني ياس الإماراتي.








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