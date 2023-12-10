اليوم.. انطلاق منافسات بطولة العالم لرجال الاسكواش فى نيوزيلندا

MENAFN - Youm7) تنطلق اليوم، الاثنين، منافسات بطولة العالم لمنتخبات الاسكواش ، التى تستضيفها نيوزيلندا خلال الفترة بين 11 إلى 17 ديسمبر الجاري. ويشارك المنتخب الوطني الأول في البطولة باعتباره حامل اللقب فى آخر نسختين، ويضم المنتخب الوطني على فرج المصنف الأول عالميا، ومصطفى عسل المصنف الرابع، ومازن هشام المصنف السابع، ويوسف سليمان المصنف 12.

ويرافق البعثة آمنة الطرابلسى لاعبة منتخب مصر للسيدات سابقاً وعضوة الاتحاد المصرى للإسكواش والمدير الفنى هشام العطار.وتم تقسيم فرق البطولة على 8 مجموعات يتأهل منها الأول والثانى للعب على المراكز من 1 إلى 16، ويلعب الثالث على المراكز من 17 إلى 24.وتمتلك مصر، حامل اللقب فى آخر نسختين، 5 ألقاب ببطولة العالم، بالتساوي مع المنتخب الانجليزي، حيث جاءت ألقاب الفراعنة الخمسة أعوام، 1999، 2009، 2011، 2017، وأخيرا 2019.ويعد المنتخب الأسترالي الأكثر تتويجاً ببطولة العالم برصيد 8 ألقاب، ويأتي في المرتبة الثانية منتخب باكستان برصيد 6 بطولات، وفي المرتبة الثالثة المنتخب الإنجليزي برصيد 5 ألقاب، والمنتخب المصري برصيد 5 ألقاب أيضا، وأخيراً لقبين لبريطانيا العظمى.وتم الإعلان عن القرعه ويوجد منتخبنا فى المجموعة أ. والفرق المشاركة فى هذه المجموعة هي.. - مصر- ماليزيا- أيرلنداوسيلعب المنتخب الوطني أولى مبارياته الثلاثاء المقبل مع منتخب ماليزيا.



