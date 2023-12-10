مران خفيف للأهلى اليوم قبل السفر للسعودية للمشاركة فى كأس العالم للأندية

(MENAFN
- Youm7) يخوض فريق الأهلي مرانه الأخير صباح اليوم، الاثنين، على ملعب مختار التتش قبل استقلال الحافلة التى ستنقلهم إلى مطار القاهرة ومنه يستقل الطائرة الخاصة التي ستقل بعثة الأهلي إلى السعودية، استعدادا لخوض منافسات كأس العالم للأندية، حيث يتدرب اللاعبون ويتناولون وجبة الغداء قبل التحرك إلى المطار.
ويخوض فريق الأهلي مرانا بدنيا خفيفا صباح اليوم، الاثنين، على أن يخوض أول تدريب في مدينة جدا غداً الثلاثاء، ضمن التحضير لخوض منافسات مونديال الأندية، وهو الذي سيشهد التدرب على أداء بعض الجمل الفنية وتصحيح الأخطاء الفنية التي عانى منها الفريق الأحمر في الفترة الماضية وأهمها أزمة إهدار الفرص والعقم الهجومي الذي يواجهه لاعبي الخط الأمامي بخلاف التسرع في إنهاء الهجمة أمام مرمى المنافس.
وينتظر النادى الأهلى مواجهة الفائز من مباراة أوكلاند سيتي واتحاد جدة فى بطولة كأس العالم للأندية، حيث ستكون أول مباراة للمارد الأحمر فى في المونديال يوم 15 من شهر ديسمبر الجاري.
وسبق للأهلى تحقيق الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية ثلاث مرات، الأولى في 2006 والثانية في 2020، والثالثة في 2021، كما حقق المارد الأحمر المركز الرابع مرتين في 2012 و2022.
ويخوض الأهلى كأس العالم للأندية، للمرة التاسعة فى تاريخه والرابعة على التوالي، ويستهدف إنجازا أفضل من إنجازه الذى حققه باحتلال المركز الثالث، إذ يرغب بطل أفريقيا فى تحقيق مفاجأة بالتأهل إلى النهائى وحصد اللقب فى نسخته المقبلة.
قائمة الأهلي لـ كأس العالم للأندية
في حراسة المرمى: محمد الشناوي، ومصطفى شوبير، وحمزة علاء.
خط الدفاع: على معلول، وكريم الدبيس، ومحمد عبد المنعم، وياسر إبراهيم، ورامي ربيعة، ومحمد هاني، وخالد عبد الفتاح، وأكرم توفيق.
خط الوسط: عمرو السولية، وأليو ديانج، وإمام عاشور، ومروان عطية، وأحمد نبيل "كوكا"، وطاهر محمد طاهر، وحسين الشحات، ومحمد مجدي "أفشة"، وكريم فؤاد.
خط الهجوم: محمود "كهربا"، وبيرسي تاو، وأنتوني موديست.
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