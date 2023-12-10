مران خفيف للأهلى اليوم قبل السفر للسعودية للمشاركة فى كأس العالم للأندية

MENAFN - Youm7) يخوض فريق الأهلي مرانه الأخير صباح اليوم، الاثنين، على ملعب مختار التتش قبل استقلال الحافلة التى ستنقلهم إلى مطار القاهرة ومنه يستقل الطائرة الخاصة التي ستقل بعثة الأهلي إلى السعودية، استعدادا لخوض منافسات كأس العالم للأندية، حيث يتدرب اللاعبون ويتناولون وجبة الغداء قبل التحرك إلى المطار.ويخوض فريق الأهلي مرانا بدنيا خفيفا صباح اليوم، الاثنين، على أن يخوض أول تدريب في مدينة جدا غداً الثلاثاء، ضمن التحضير لخوض منافسات مونديال الأندية، وهو الذي سيشهد التدرب على أداء بعض الجمل الفنية وتصحيح الأخطاء الفنية التي عانى منها الفريق الأحمر في الفترة الماضية وأهمها أزمة إهدار الفرص والعقم الهجومي الذي يواجهه لاعبي الخط الأمامي بخلاف التسرع في إنهاء الهجمة أمام مرمى المنافس.

وينتظر النادى الأهلى مواجهة الفائز من مباراة أوكلاند سيتي واتحاد جدة فى بطولة كأس العالم للأندية، حيث ستكون أول مباراة للمارد الأحمر فى في المونديال يوم 15 من شهر ديسمبر الجاري.

وسبق للأهلى تحقيق الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية ثلاث مرات، الأولى في 2006 والثانية في 2020، والثالثة في 2021، كما حقق المارد الأحمر المركز الرابع مرتين في 2012 و2022.

ويخوض الأهلى كأس العالم للأندية، للمرة التاسعة فى تاريخه والرابعة على التوالي، ويستهدف إنجازا أفضل من إنجازه الذى حققه باحتلال المركز الثالث، إذ يرغب بطل أفريقيا فى تحقيق مفاجأة بالتأهل إلى النهائى وحصد اللقب فى نسخته المقبلة.

قائمة الأهلي لـ كأس العالم للأندية

في حراسة المرمى: محمد الشناوي، ومصطفى شوبير، وحمزة علاء.

خط الدفاع: على معلول، وكريم الدبيس، ومحمد عبد المنعم، وياسر إبراهيم، ورامي ربيعة، ومحمد هاني، وخالد عبد الفتاح، وأكرم توفيق.

خط الوسط: عمرو السولية، وأليو ديانج، وإمام عاشور، ومروان عطية، وأحمد نبيل "كوكا"، وطاهر محمد طاهر، وحسين الشحات، ومحمد مجدي "أفشة"، وكريم فؤاد.

خط الهجوم: محمود "كهربا"، وبيرسي تاو، وأنتوني موديست.