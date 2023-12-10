الونش يشارك فى تدريبات الزمالك اليوم بعد اكتمال شفائه

MENAFN - Youm7) يبدأ محمود حمدي الونش، لاعب فريق الزمالك،التدريب مع الفريق اليوم، الاثنين، بعد غيابه عن المباريات والتدريبات الجماعية طوال الفترة الماضية بسبب الإصابة التى يعانى منها بالرباط الصليبى، والتى سافر على إثرها إلى الإمارات وألمانيا لاستكمال العلاج.

ومن المقرر أن يشارك الونش اليوم فى التدريبات مع فريقه ولكن

بهدوء دون احتكاكات للحصول على إحساس الملعب، قبل أن يشارك فى التقسيمة وسيتم تجهيزه عن طريق مباريات ودية.

وكان

الونش

توجه إلى الإمارات فى 25 نوفمبر الماضى لخوض المرحلة الأخيرة من التأهيل، فى أحد المراكز الكبرى، ومن المنتظر أن يشارك اليوم مع الزمالك فى التدريبات الجماعية لفريقه بعد اكتمال شفائه.

الونش كان يعانى من قطع جزئى في الرباط الصليبى وسافر إلى الإمارات من أجل الخضوع لقياسات بدنية، في ظل خوضه لبرنامجه التأهيلي لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية .



