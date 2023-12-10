الونش يشارك فى تدريبات الزمالك اليوم بعد اكتمال شفائه

(MENAFN
- Youm7) يبدأ محمود حمدي الونش، لاعب فريق الزمالك،
التدريب مع الفريق اليوم، الاثنين، بعد غيابه عن المباريات والتدريبات الجماعية طوال الفترة الماضية بسبب الإصابة التى يعانى منها بالرباط الصليبى، والتى سافر على إثرها إلى الإمارات وألمانيا لاستكمال العلاج.
ومن المقرر أن يشارك الونش اليوم فى التدريبات مع فريقه ولكن
بهدوء دون احتكاكات للحصول على إحساس الملعب، قبل أن يشارك فى التقسيمة وسيتم تجهيزه عن طريق مباريات ودية.
وكان
الونش
توجه إلى الإمارات فى 25 نوفمبر الماضى لخوض المرحلة الأخيرة من التأهيل، فى أحد المراكز الكبرى، ومن المنتظر أن يشارك اليوم مع الزمالك فى التدريبات الجماعية لفريقه بعد اكتمال شفائه.
الونش كان يعانى من قطع جزئى في الرباط الصليبى وسافر إلى الإمارات من أجل الخضوع لقياسات بدنية، في ظل خوضه لبرنامجه التأهيلي لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية .
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