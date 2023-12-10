رئيس الوزراء القطري: ملتزمون مع الشركاء بمواصلة جهود العودة للتهدئة في غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 10 - 12 (كونا) -- أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن اليوم الأحد التزام الدوحة مع شركائها بمواصلة الجهود من أجل العودة إلى التهدئة في غزة وصولا إلى وقف دائم لاطلاق النار في القطاع.
جاء ذلك خلال مباحثات عقدها الشيخ محمد بن عبد الرحمن مع رئيسي الوزراء الفلسطيني محمد اشتية والأردني بشر الخصاونة كل على حدة على هامش منتدى الدوحة 2023.
وتناولت المباحثات تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة وسبل خفض التصعيد ووقف إطلاق النار.
وشدد رئيس الوزراء القطري على أن استمرار القصف على القطاع بعد انتهاء الهدنة يعقد جهود الوساطة ويفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع.
كما شدد على ضرورة فتح ممرات إنسانية بشكل مستدام لضمان استمرار دخول المساعدات للفلسطينيين في قطاع غزة وتوفير الحماية اللازمة لقوافل الإغاثة حتى وصولها إلى شمال القطاع.
وأعرب عن موقف قطر الثابت بإدانة جميع أشكال استهداف المدنيين وقتل المدنيين الأبرياء وخاصة النساء والأطفال وأن ممارسة سياسة العقاب الجماعي أمر غير مقبول تحت أي ذريعة. (النهاية)
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