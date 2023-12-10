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رئيس الوزراء القطري: ملتزمون مع الشركاء بمواصلة جهود العودة للتهدئة في غزة

12/10/2023 11:31:17 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 10 - 12 (كونا) -- أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن اليوم الأحد التزام الدوحة مع شركائها بمواصلة الجهود من أجل العودة إلى التهدئة في غزة وصولا إلى وقف دائم لاطلاق النار في القطاع.
جاء ذلك خلال مباحثات عقدها الشيخ محمد بن عبد الرحمن مع رئيسي الوزراء الفلسطيني محمد اشتية والأردني بشر الخصاونة كل على حدة على هامش منتدى الدوحة 2023.
وتناولت المباحثات تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة وسبل خفض التصعيد ووقف إطلاق النار.
وشدد رئيس الوزراء القطري على أن استمرار القصف على القطاع بعد انتهاء الهدنة يعقد جهود الوساطة ويفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع.
كما شدد على ضرورة فتح ممرات إنسانية بشكل مستدام لضمان استمرار دخول المساعدات للفلسطينيين في قطاع غزة وتوفير الحماية اللازمة لقوافل الإغاثة حتى وصولها إلى شمال القطاع.
وأعرب عن موقف قطر الثابت بإدانة جميع أشكال استهداف المدنيين وقتل المدنيين الأبرياء وخاصة النساء والأطفال وأن ممارسة سياسة العقاب الجماعي أمر غير مقبول تحت أي ذريعة. (النهاية)

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