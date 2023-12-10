الاحتلال الإسرائيلي يدمر منازل بغارات جوية على جنوب لبنان والمقاومة تستهدف مواقعه

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 10 - 12 (كونا) -- أعلنت وسائل إعلامية لبنانية اليوم الأحد أن جيش الاحتلال الإسرائيلي دمر عددا من المنازل في بلدة (عيترون) جنوب لبنان في قصف جوي ومدفعي كثيف على القرى والمناطق الحدودية.
وقالت (الوكالة الوطنية للإعلام) اللبنانية ان طائرات الاحتلال استهدفت بلدة (عيترون) وتسببت الغارات المتتالية بتدمير حي كامل في البلدة وسويت العديد من المنازل بالأرض وتضرر عدد آخر فيما نفذت "المقاومة" هجمات بالمسيرات والصواريخ مستهدفة مواقع وتجمعات الاحتلال في فلسطين المحتلة.
وأضافت الوكالة أن المقاتلات الحربية شنت غارات أيضا على منطقة (الناقورة) الحدودية وعلى حرج بلدة (يارون) وعلى أطراف بلدة (مارون الراس) فيما نفذت طائرة مسيرة تابعة للاحتلال غارة على منطقة (وطى الخيام).
وذكرت الوكالة الوطنية ان جيش الاحتلال قصف بقذائف المدفعية للمرة الثانية مركزا للجيش اللبناني في منطقة (الوزاني) من دون وقوع اصابات كما قصف بلدات (مروحين) و(رامية) و(الجبين) و(عيتا الشعب) و(كفركلا) واستهدفت القذائف أطراف بلدات (الناقورة) و(الطيبة) و(كفركلا) وجوار مسجد (مروحين) ومنطقة (الشقيف) وخراج بلدة (كفرشوبا) و(تلة العويضة) و(وادي حامول) و(عين الزرقا).
من جهة اخرى نقلت (الوكالة الوطنية للاعلام) اللبنانية بيانا اصدرته "المقاومة" ذكرت فيه أن طائرات مسيرة انقضاضية تابعة لها شنت هجوما جويا على مقر قيادة مستحدث لجيش الإحتلال الإسرائيلي في القطاع الغربي جنوب (ثكنة يعرا) وأصابت المسيرات أهدافها بدقة وأوقعت عددا من الإصابات في صفوف جنود الاحتلال.
واضافت "المقاومة" في بيانات متلاحقة أن "مقاتليها" استهدفوا موقعي (زبدين) و(رويسات العلم) في (تلال كفرشوبا) و(مزارع شبعا) اللبنانية المحتلة وموقعي (بركة ريشا) و(العباد) التابعة للاحتلال بصواريخ (بركان) وحققت فيها اصابات مباشرة.
وذكرت الوكالة ان "المقاومة" هاجمت تجمعا لجنود الاحتلال الإسرائيلي بين موقعي (زبدين) و(الرمثا) في (مزارع شبعا) اللبنانية المحتلة وتجمعا في (قلعة هونين) ودشمة في موقع (العباد) يتحصن فيها جنود الاحتلال بالأسلحة المناسبة وأوقعت فيها إصابات مؤكدة بين قتيل وجريح.
يذكر ان المواجهات العسكرية بين قوات الاحتلال و"المقاومة" في المناطق الجنوبية وعند الحدود مع فلسطين المحتلة تتواصل بشكل يومي وبوتيرة متواصلة منذ انطلاق عملية طوفان الاقصى في السابع من أكتوبر الماضي. (النهاية)
ك ب ش / ر س
MENAFN10122023000071011013ID1107567688
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.