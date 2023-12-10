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الاحتلال الإسرائيلي يدمر منازل بغارات جوية على جنوب لبنان والمقاومة تستهدف مواقعه

12/10/2023 11:31:17 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 10 - 12 (كونا) -- أعلنت وسائل إعلامية لبنانية اليوم الأحد أن جيش الاحتلال الإسرائيلي دمر عددا من المنازل في بلدة (عيترون) جنوب لبنان في قصف جوي ومدفعي كثيف على القرى والمناطق الحدودية.
وقالت (الوكالة الوطنية للإعلام) اللبنانية ان طائرات الاحتلال استهدفت بلدة (عيترون) وتسببت الغارات المتتالية بتدمير حي كامل في البلدة وسويت العديد من المنازل بالأرض وتضرر عدد آخر فيما نفذت "المقاومة" هجمات بالمسيرات والصواريخ مستهدفة مواقع وتجمعات الاحتلال في فلسطين المحتلة.
وأضافت الوكالة أن المقاتلات الحربية شنت غارات أيضا على منطقة (الناقورة) الحدودية وعلى حرج بلدة (يارون) وعلى أطراف بلدة (مارون الراس) فيما نفذت طائرة مسيرة تابعة للاحتلال غارة على منطقة (وطى الخيام).
وذكرت الوكالة الوطنية ان جيش الاحتلال قصف بقذائف المدفعية للمرة الثانية مركزا للجيش اللبناني في منطقة (الوزاني) من دون وقوع اصابات كما قصف بلدات (مروحين) و(رامية) و(الجبين) و(عيتا الشعب) و(كفركلا) واستهدفت القذائف أطراف بلدات (الناقورة) و(الطيبة) و(كفركلا) وجوار مسجد (مروحين) ومنطقة (الشقيف) وخراج بلدة (كفرشوبا) و(تلة العويضة) و(وادي حامول) و(عين الزرقا).
من جهة اخرى نقلت (الوكالة الوطنية للاعلام) اللبنانية بيانا اصدرته "المقاومة" ذكرت فيه أن طائرات مسيرة انقضاضية تابعة لها شنت هجوما جويا على مقر قيادة مستحدث لجيش الإحتلال الإسرائيلي في القطاع الغربي جنوب (ثكنة يعرا) وأصابت المسيرات أهدافها بدقة وأوقعت عددا من الإصابات في صفوف جنود الاحتلال.
واضافت "المقاومة" في بيانات متلاحقة أن "مقاتليها" استهدفوا موقعي (زبدين) و(رويسات العلم) في (تلال كفرشوبا) و(مزارع شبعا) اللبنانية المحتلة وموقعي (بركة ريشا) و(العباد) التابعة للاحتلال بصواريخ (بركان) وحققت فيها اصابات مباشرة.
وذكرت الوكالة ان "المقاومة" هاجمت تجمعا لجنود الاحتلال الإسرائيلي بين موقعي (زبدين) و(الرمثا) في (مزارع شبعا) اللبنانية المحتلة وتجمعا في (قلعة هونين) ودشمة في موقع (العباد) يتحصن فيها جنود الاحتلال بالأسلحة المناسبة وأوقعت فيها إصابات مؤكدة بين قتيل وجريح.
يذكر ان المواجهات العسكرية بين قوات الاحتلال و"المقاومة" في المناطق الجنوبية وعند الحدود مع فلسطين المحتلة تتواصل بشكل يومي وبوتيرة متواصلة منذ انطلاق عملية طوفان الاقصى في السابع من أكتوبر الماضي. (النهاية)

ك ب ش / ر س



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