الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي يؤكد ضرورة زيادة الجهود الإنسانية لدعم الشعب الفلسطيني

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 10 - 12 (كونا) -- أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم الأحد على ضرورة زيادة الجهود الإنسانية والدعم المقدم للشعب الفلسطيني.
وذكرت الأمانة العامة للمجلي في بيان لها أن ذلك جاء خلال لقاء الأمين العام بنائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى دانييل بنايم في العاصمة القطرية الدوحة خلال مشاركته في منتدى الدوحة 2023.
وجدد الأمين العام التزام دول مجلس التعاون الثابت ببذل كفة الجهود لتخفيف المعاناة في غزة مشددا على الحاجة الفورية لوقف إطلاق النار لتسهيل عملية إدخال وتعزيز المساعدات الإغاثية والإنسانية.
كما نوه بضرورة الالتزام بالمعايير الإنسانية الدولية وأهمية محاسبة مرتكبي الجرائم الإسرائيلية البشعة في هذه الأزمة وما نجم عنها من تداعيات سلبية على كافة الجوانب في قطاع غزة والمنطقة.
وأضاف البيان انه جرى خلال اللقاء أيضا مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. (النهاية)
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