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الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي يؤكد ضرورة زيادة الجهود الإنسانية لدعم الشعب الفلسطيني

12/10/2023 11:31:17 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 10 - 12 (كونا) -- أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم الأحد على ضرورة زيادة الجهود الإنسانية والدعم المقدم للشعب الفلسطيني.
وذكرت الأمانة العامة للمجلي في بيان لها أن ذلك جاء خلال لقاء الأمين العام بنائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى دانييل بنايم في العاصمة القطرية الدوحة خلال مشاركته في منتدى الدوحة 2023.
وجدد الأمين العام التزام دول مجلس التعاون الثابت ببذل كفة الجهود لتخفيف المعاناة في غزة مشددا على الحاجة الفورية لوقف إطلاق النار لتسهيل عملية إدخال وتعزيز المساعدات الإغاثية والإنسانية.
كما نوه بضرورة الالتزام بالمعايير الإنسانية الدولية وأهمية محاسبة مرتكبي الجرائم الإسرائيلية البشعة في هذه الأزمة وما نجم عنها من تداعيات سلبية على كافة الجوانب في قطاع غزة والمنطقة.
وأضاف البيان انه جرى خلال اللقاء أيضا مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. (النهاية)

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