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الجامعة العربية: إعادة التفكير في الاحتفال بذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

12/10/2023 11:31:17 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 10 - 12 (كونا) -- دعت جامعة الدول العربية اليوم الأحد إلى إعادة التفكير في احتفاليات تخليد مرور 75 عاما على اعتماد الاعلان العالمي لحقوق الانسان بسبب "ازدواجية معايير المجتمع الدولي في إعمال مبادئ حقوق الانسان.
وذكرت الجامعة العربية في بيان لها "لا يمكن تخليد أي ذكرى مع استمرار صمت البعض على جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين" مضيفة أنه لا يمكن الاحتفال بأي إنجاز مع استمرار تأييد البعض لهذه الجرائم".
وأكدت أن "التاريخ يدون في سجله الأسود موقف كل متخاذل عن الدفاع عن حقوق شعب فلسطين وتنكره لمبادئ حقوق الإنسان" متسائلة" متى يمكننا أن نحتفل بإعلاء الحق في الحياة وتحقيق الكرامة والمساواة للجميع بدلا من الاحتفال ب(الأرقام) ومتى يمكننا أن نحتفل بانعدام التمييز والفصل العنصري أو تحقيق العدالة والسلام".
وأضاف البيان "عند التأمل في الرقم (75) وما يوازيه في ظل الأحداث القائمة في غزة نجد أن عدد الضحايا من المدنيين الفلسطينيين بلغ 10 أضعاف هذا الرقم في الساعات الأولى من العدوان الإسرائيلي و100 ضعف خلال الشهر الأول و200 ضعف خلال الشهر الثاني من العدوان".
وأشار إلى العنف الاسرائيلي ضد المرأة الفلسطينية مبينا أن عدد الضحايا من النساء والأطفال الفلسطينيين تجاوز 100 ضعف الرقم (75).
وقالت الجامعة إن هذه لذكرى هذا العام تأتي في ظرفية دولية ضاغطة ودقيقة يطغى فيها عدوان القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) على قطاع غزة على المشهد الحقوقي وعلى السلم والأمن الدوليين.
وتخلد الأمم المتحدة تاريخ 10 ديسمبر 2023 ذكرى مرور 75 عاما على اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في إطار حدث رفيع المستوى يعقد تحت مسمى حقوق الإنسان. (النهاية)

م ف م / ه س ص



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