الاحتلال يحتجز في سجونه 142 أسيرة من قطاع غزة بينهن طفلات ومسنات

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 10 - 12 (كونا) -- كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني اليوم الأحد عن احتجاز 142 أسيرة من النساء والفتيات من غزة في سجون الاحتلال الإسرائيلي بينهن طفلات رضيعات ونساء مسنات جرى اعتقالهن خلال الاجتياح البري لغزة.
وقالت الهيئة ونادي الاسير الفلسطيني في بيان مشترك أن الأسيرات محتجزات في عدة سجون منها سجني (الدامون) و(هشارون).
كانت مؤسسات الأسرى قد أصدرت بيانا سابقا قالت فيه "إن الاحتلال الإسرائيلي ينفذ جرائم مروعة بحق معتقلي غزة" إلى جانب رفضه الكشف عن مصيرهم من حيث أعدادهم وأماكن احتجازهم وحالتهم الصحية".
وأضاف البيان انه في ضوء الصور الصادمة والمروعة والشهادات التي خرجت من مواطنين جرى اعتقالهم من غزة مؤخرا فإن مستوى التخوفات على مصيرهم تتصاعد يوما بعد يوم ولا تستبعد المؤسسات إقدام الاحتلال على تنفيذ عمليات إعدام ميداني بحق معتقلين من غزة.
وأشار إلى أن إدارة سجون الاحتلال كانت قد أعلنت نهاية الشهر الماضي وجود 260 معتقلا من غزة صنفتهم "كمقاتلين غير شرعيين".
كان الوزير المتطرف إيتمار بن غفير وفي إطار عمليات التعذيب والتنكيل الممنهجة قد تقدم بطلب إلى مسؤولة إدارة السجون يتضمن نقل معتقلين من غزة إلى قسم الزنازين المقام تحت سجن (نيتسان الرملة) الذي يعتبر من أسوأ السجون وأقدمها. (النهاية)
ن ق / ه س ص
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