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الاحتلال يحتجز في سجونه 142 أسيرة من قطاع غزة بينهن طفلات ومسنات

12/10/2023 11:31:17 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 10 - 12 (كونا) -- كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني اليوم الأحد عن احتجاز 142 أسيرة من النساء والفتيات من غزة في سجون الاحتلال الإسرائيلي بينهن طفلات رضيعات ونساء مسنات جرى اعتقالهن خلال الاجتياح البري لغزة.
وقالت الهيئة ونادي الاسير الفلسطيني في بيان مشترك أن الأسيرات محتجزات في عدة سجون منها سجني (الدامون) و(هشارون).
كانت مؤسسات الأسرى قد أصدرت بيانا سابقا قالت فيه "إن الاحتلال الإسرائيلي ينفذ جرائم مروعة بحق معتقلي غزة" إلى جانب رفضه الكشف عن مصيرهم من حيث أعدادهم وأماكن احتجازهم وحالتهم الصحية".
وأضاف البيان انه في ضوء الصور الصادمة والمروعة والشهادات التي خرجت من مواطنين جرى اعتقالهم من غزة مؤخرا فإن مستوى التخوفات على مصيرهم تتصاعد يوما بعد يوم ولا تستبعد المؤسسات إقدام الاحتلال على تنفيذ عمليات إعدام ميداني بحق معتقلين من غزة.
وأشار إلى أن إدارة سجون الاحتلال كانت قد أعلنت نهاية الشهر الماضي وجود 260 معتقلا من غزة صنفتهم "كمقاتلين غير شرعيين".
كان الوزير المتطرف إيتمار بن غفير وفي إطار عمليات التعذيب والتنكيل الممنهجة قد تقدم بطلب إلى مسؤولة إدارة السجون يتضمن نقل معتقلين من غزة إلى قسم الزنازين المقام تحت سجن (نيتسان الرملة) الذي يعتبر من أسوأ السجون وأقدمها. (النهاية)

ن ق / ه س ص



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