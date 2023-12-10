الإيكواس تشكل لجنة ثلاثية للتواصل مع المجلس العسكري في النيجر

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 10 - 12 (كونا) -- أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) اليوم الأحد عن تشكيل لجنة من زعماء بلدان توغو وسيراليون وبنين للتواصل مع المجلس العسكري في النيجر بهدف الاتفاق على خارطة طريق انتقالية قصيرة.
جاء ذلك في البيان الختامي الذي أصدرته قمة قادة الإيكواس في العاصمة التي عقدت في العاصمة النيجيرية أبوجا والتي سعت إلى "فتح أبواب الحوار مع المجلس العسكري في النيجر".
وأكد البيان أنه جرى الاتفاق على تشكيل لجنة من رؤساء الدول الثلاث تكون مهمتها التواصل مع المجلس العسكري في النيجر وضرورة التوصل إلى اتفاق يتم بموجبه وضع خارطة طريق انتقالية لفترة قصيرة.
وأوضح البيان أن التخفيف التدريجي للعقوبات الاقتصادية التي فرضتها الإيكواس على النيجر سيكون مرهونا بنتائج محادثات لجنة رؤساء الدول الثلاث مع المجلس العسكري.
وشدد على ضرورة التزام المجلس العسكري بنتائج المحادثات مع لجنة رؤساء الدول وإلا "فسيتم الإبقاء على العقوبات وهو ما يتضمن إمكانية استخدام القوة".
من جهته أكد رئيس مفوضية الإيكواس علي توراي في تصريح صحفي أن المنظمة اشترطت خلال قمتها الرابعة والستين العادية ضرورة إقرار فترة انتقالية قصيرة قبل عودة المدنيين للسلطة مقابل تخفيف العقوبات على النيجر".
وتظاهر الآلاف من النيجريين أمس وسط العاصمة نيامي دعما للمجلس العسكري الحاكم في البلاد وتنديدا بالعقوبات الاقتصادية التي تفرضها الإيكواس.
وفي 26 يوليو الماضي احتجز الحرس الرئاسي الرئيس محمد بازوم برفقة عائلته بداخل القصر الرئاسي فيما أعلن اللواء عبد الرحمن تشياني عزل الرئيس وترؤس المجلس العسكري الانتقالي.
وتفرض الإيكواس التي تتولى نيجيريا رئاستها الدورية عقوبات اقتصادية على النيجر منذ هذا الانقلاب العسكري ولوحت بتدخل عسكري لإعادة بازوم للسلطة لكنها فضلت منح الفرصة للوساطة لدفع المجلس العسكري إلى طاولة المفاوضات. (النهاية)
م ر / ه س ص
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