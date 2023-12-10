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الإيكواس تشكل لجنة ثلاثية للتواصل مع المجلس العسكري في النيجر

12/10/2023 11:31:17 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 10 - 12 (كونا) -- أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) اليوم الأحد عن تشكيل لجنة من زعماء بلدان توغو وسيراليون وبنين للتواصل مع المجلس العسكري في النيجر بهدف الاتفاق على خارطة طريق انتقالية قصيرة.
جاء ذلك في البيان الختامي الذي أصدرته قمة قادة الإيكواس في العاصمة التي عقدت في العاصمة النيجيرية أبوجا والتي سعت إلى "فتح أبواب الحوار مع المجلس العسكري في النيجر".
وأكد البيان أنه جرى الاتفاق على تشكيل لجنة من رؤساء الدول الثلاث تكون مهمتها التواصل مع المجلس العسكري في النيجر وضرورة التوصل إلى اتفاق يتم بموجبه وضع خارطة طريق انتقالية لفترة قصيرة.
وأوضح البيان أن التخفيف التدريجي للعقوبات الاقتصادية التي فرضتها الإيكواس على النيجر سيكون مرهونا بنتائج محادثات لجنة رؤساء الدول الثلاث مع المجلس العسكري.
وشدد على ضرورة التزام المجلس العسكري بنتائج المحادثات مع لجنة رؤساء الدول وإلا "فسيتم الإبقاء على العقوبات وهو ما يتضمن إمكانية استخدام القوة".
من جهته أكد رئيس مفوضية الإيكواس علي توراي في تصريح صحفي أن المنظمة اشترطت خلال قمتها الرابعة والستين العادية ضرورة إقرار فترة انتقالية قصيرة قبل عودة المدنيين للسلطة مقابل تخفيف العقوبات على النيجر".
وتظاهر الآلاف من النيجريين أمس وسط العاصمة نيامي دعما للمجلس العسكري الحاكم في البلاد وتنديدا بالعقوبات الاقتصادية التي تفرضها الإيكواس.
وفي 26 يوليو الماضي احتجز الحرس الرئاسي الرئيس محمد بازوم برفقة عائلته بداخل القصر الرئاسي فيما أعلن اللواء عبد الرحمن تشياني عزل الرئيس وترؤس المجلس العسكري الانتقالي.
وتفرض الإيكواس التي تتولى نيجيريا رئاستها الدورية عقوبات اقتصادية على النيجر منذ هذا الانقلاب العسكري ولوحت بتدخل عسكري لإعادة بازوم للسلطة لكنها فضلت منح الفرصة للوساطة لدفع المجلس العسكري إلى طاولة المفاوضات. (النهاية)

م ر / ه س ص



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