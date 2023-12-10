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الدوري الإسباني: (جيرونا) يهزم (برشلونة) بأربعة أهداف ويحتل الصدارة

12/10/2023 11:31:17 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 10 - 12 (كونا) -- تصدر نادي (جيرونا) الدوري الإسباني لكرة القدم بفوزه بأربعة أهداف لهدفين على ضيفه (برشلونة) اليوم الأحد في إطار الجولة 16 من المسابقة المحلية.
وسجل ارتيم دوفبيك هدف التقدم ل (جيرونا) في الدقيقة 12 فيما أدرك البولندي روبرت ليفاندوفسك هدف التعادل للفريق الكتالوني في الدقيقة 19 على ملعب (لويس كومبانيس) الأولمبي بمدينة (برشلونة).
وفي الدقيقة 40 سجل ميغيل أورتيجا الهدف الثاني ل (جيرونا) فيما أضاف زميله المدافع فاليري فرنانديز الهدف الثالث في الدقيقة 80 قبل ان ينجح إلكاي جوندوجان في تسجيل الهدف الثاني ل (برشلونة) في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.
وفي الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع سجل المهاجم الأوروغوياني كريستيان ستواني الهدف الرابع والأخير ل (جيرونا) الذي حصد النقاط الثلاث.
وبهذه النتيجة رفع (جيرونا) رصيده إلى 41 نقطة لاختطاف صدارة الترتيب من (ريال مدريد) الذي تراجع إلى الوصافة ب 39 نقطة فيما تجمد رصيد (برشلونة) عند 34 نقطة في المركز الرابع بالترتيب العام للمسابقة.
وفي مباريات أخرى ضمن الجولة نفسها تعادل (ريال مدريد) بهدف لمثله مع (بيتيس) فيما فاز (أتلتيكو مدريد) الثالث في الترتيب العام للمسابقة بهدفين لهدف على (ألمريا) متذيل الترتيب. (النهاية)

ه ن د / ه س ص




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