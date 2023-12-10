الدوري الإسباني: (جيرونا) يهزم (برشلونة) بأربعة أهداف ويحتل الصدارة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 10 - 12 (كونا) -- تصدر نادي (جيرونا) الدوري الإسباني لكرة القدم بفوزه بأربعة أهداف لهدفين على ضيفه (برشلونة) اليوم الأحد في إطار الجولة 16 من المسابقة المحلية.
وسجل ارتيم دوفبيك هدف التقدم ل (جيرونا) في الدقيقة 12 فيما أدرك البولندي روبرت ليفاندوفسك هدف التعادل للفريق الكتالوني في الدقيقة 19 على ملعب (لويس كومبانيس) الأولمبي بمدينة (برشلونة).
وفي الدقيقة 40 سجل ميغيل أورتيجا الهدف الثاني ل (جيرونا) فيما أضاف زميله المدافع فاليري فرنانديز الهدف الثالث في الدقيقة 80 قبل ان ينجح إلكاي جوندوجان في تسجيل الهدف الثاني ل (برشلونة) في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.
وفي الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع سجل المهاجم الأوروغوياني كريستيان ستواني الهدف الرابع والأخير ل (جيرونا) الذي حصد النقاط الثلاث.
وبهذه النتيجة رفع (جيرونا) رصيده إلى 41 نقطة لاختطاف صدارة الترتيب من (ريال مدريد) الذي تراجع إلى الوصافة ب 39 نقطة فيما تجمد رصيد (برشلونة) عند 34 نقطة في المركز الرابع بالترتيب العام للمسابقة.
وفي مباريات أخرى ضمن الجولة نفسها تعادل (ريال مدريد) بهدف لمثله مع (بيتيس) فيما فاز (أتلتيكو مدريد) الثالث في الترتيب العام للمسابقة بهدفين لهدف على (ألمريا) متذيل الترتيب. (النهاية)
ه ن د / ه س ص
MENAFN10122023000071011013ID1107567683
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.