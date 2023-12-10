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اليمن: جمعية تنمية الكويتية تدشن مشروعات إنتاجية ل 25 أسرة في تعز

12/10/2023 11:31:17 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن - 10 - 12 (كونا) -- دشنت جمعية تنمية الخيرية الكويتية اليوم الأحد توزيع مشروعات إنتاجية متنوعة لصالح 25 أسرة في محافظة تعز جنوب غرب اليمن ضمن حملة (الكويت بجانبكم) المستمرة للعام التاسع على التوالي.
وأشاد وكيل محافظة (تعز) عبد القوي المخلافي في تصريح صحفي خلال التدشين بجهود ودعم دولة الكويت لمختلف القطاعات في المحافظة خصوصا المشروعات المستدامة وتمكين الشباب بخلق فرص عمل لهم.
وأشار إلى أن هذه المشروعات تسهم في نقل عشرات الأسر من مربع الحاجة وانتظار المساعدات إلى قائمة الانتاج والاعتماد على الذات والعطاء والاهتمام بتعليم أبنائهم وتنمية قدراتهم وتخفف عن كاهلهم أعباء كبيرة.
من جانبه قال المدير التنفيذي لمؤسسة (اليتامى التنموية) المنفذة للمشروع سهيل الذبحاني لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن مشروع (بسمة) الذي ينفذ في نسخته الخامسة يهدف لكفالة الأسر الأشد فقرا وعوزا في إطار الاستجابة الإنسانية من أهل الخير في الكويت بإشراف جمعية تنمية الخيرية لتخفيف معاناة إخوانهم اليمنيين.
وأضاف أن المشروع الذي تستفيد منه 25 أسرة شمل تسليم المستفيدين مصادر رزق حيوية وفاعلة منها باصات ودراجات نارية و"تك تك نقل" وأكشاك مواد غذائية وعربات طعام وبسطات خضار لتكون مصدر دخل منتظم وفاعل للأسرة.
وأوضح أن المشروع شمل أيضا توفير الاحتياجات المعيشية والإغاثية والإيوائية والعلاجية للأسر المستفيدة لمدة عام وترميم منازلها المتصدعة وتزويدها بالإمكانيات اللازمة للوقوف والانتاج خلال العام بما يوفر عوامل النجاح للمشروع. (النهاية) س ن ص / ه س ص

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