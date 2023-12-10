اليمن: جمعية تنمية الكويتية تدشن مشروعات إنتاجية ل 25 أسرة في تعز

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- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن - 10 - 12 (كونا) -- دشنت جمعية تنمية الخيرية الكويتية اليوم الأحد توزيع مشروعات إنتاجية متنوعة لصالح 25 أسرة في محافظة تعز جنوب غرب اليمن ضمن حملة (الكويت بجانبكم) المستمرة للعام التاسع على التوالي.
وأشاد وكيل محافظة (تعز) عبد القوي المخلافي في تصريح صحفي خلال التدشين بجهود ودعم دولة الكويت لمختلف القطاعات في المحافظة خصوصا المشروعات المستدامة وتمكين الشباب بخلق فرص عمل لهم.
وأشار إلى أن هذه المشروعات تسهم في نقل عشرات الأسر من مربع الحاجة وانتظار المساعدات إلى قائمة الانتاج والاعتماد على الذات والعطاء والاهتمام بتعليم أبنائهم وتنمية قدراتهم وتخفف عن كاهلهم أعباء كبيرة.
من جانبه قال المدير التنفيذي لمؤسسة (اليتامى التنموية) المنفذة للمشروع سهيل الذبحاني لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن مشروع (بسمة) الذي ينفذ في نسخته الخامسة يهدف لكفالة الأسر الأشد فقرا وعوزا في إطار الاستجابة الإنسانية من أهل الخير في الكويت بإشراف جمعية تنمية الخيرية لتخفيف معاناة إخوانهم اليمنيين.
وأضاف أن المشروع الذي تستفيد منه 25 أسرة شمل تسليم المستفيدين مصادر رزق حيوية وفاعلة منها باصات ودراجات نارية و"تك تك نقل" وأكشاك مواد غذائية وعربات طعام وبسطات خضار لتكون مصدر دخل منتظم وفاعل للأسرة.
وأوضح أن المشروع شمل أيضا توفير الاحتياجات المعيشية والإغاثية والإيوائية والعلاجية للأسر المستفيدة لمدة عام وترميم منازلها المتصدعة وتزويدها بالإمكانيات اللازمة للوقوف والانتاج خلال العام بما يوفر عوامل النجاح للمشروع. (النهاية) س ن ص / ه س ص
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