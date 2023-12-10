موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الأحد الساعة 00ر00 بتوقيت غرينتش

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - معالي وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبد الله المبارك الصباح يصرح بأن الحالة الصحية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه مستقرة ولله الحمد والمنة.
الكويت - الديوان الوطني لحقوق الإنسان ينظم بالتعاون مع كلية الكويت التقنية ندوة بعنوان (رؤية فلسطين) بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان.
القاهرة - بدء أعمال الاجتماع ال 56 للجنة التنفيذ والمتابعة التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي برئاسة الكويت لبحث الخطوات التي اتخذت في نطاق إقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
رام الله - السلطات الصحية في غزة تعلن أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الساعات الماضية 21 مجزرة وأباد عوائل بكاملها بما في ذلك قصف مستشفى الشهيد كمال عدوان ما أدى إلى استشهاد مريضتين وإصابة العشرات داخل المستشفى لترتفع حصيلة الضحايا إلى 17997 شهيدا.
الجزائر - المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) تعلن تشكيل لجنة من قادة توغو وسيراليون وبنين للتواصل مع المجلس العسكري في النيجر للاتفاق على خارطة طريق انتقالية قصيرة. (النهاية) ه س ص
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