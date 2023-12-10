موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الأحد الساعة 00ر00 بتوقيت غرينتش

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - معالي وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبد الله المبارك الصباح يصرح بأن الحالة الصحية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه مستقرة ولله الحمد والمنة.

الكويت - الديوان الوطني لحقوق الإنسان ينظم بالتعاون مع كلية الكويت التقنية ندوة بعنوان (رؤية فلسطين) بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

القاهرة - بدء أعمال الاجتماع ال 56 للجنة التنفيذ والمتابعة التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي برئاسة الكويت لبحث الخطوات التي اتخذت في نطاق إقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

رام الله - السلطات الصحية في غزة تعلن أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الساعات الماضية 21 مجزرة وأباد عوائل بكاملها بما في ذلك قصف مستشفى الشهيد كمال عدوان ما أدى إلى استشهاد مريضتين وإصابة العشرات داخل المستشفى لترتفع حصيلة الضحايا إلى 17997 شهيدا.

الجزائر - المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) تعلن تشكيل لجنة من قادة توغو وسيراليون وبنين للتواصل مع المجلس العسكري في النيجر للاتفاق على خارطة طريق انتقالية قصيرة. (النهاية) ه س ص