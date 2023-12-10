أطباء بلا حدود: نشهد انهيارا كاملا لخدمات الرعاية الصحية في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 11 كانون الأول (بترا)- قالت منظمة أطباء بلا حدود، إننا نشهد الانهيار الكامل لخدمات الرعاية الصحية في غزة، ولا سيما لعيادات الشهداء وبني سهيلة بسبب أوامر الإخلاء التي أصدرتها قوات الاحتلال الإسرائيلي للمنطقة قبل عشرة أيام.

وقالت المنظمة في بيان صحفي أمس الأحد، إن ما يقرب من نصف الاستشارات التي قدمها طاقم أطباء بلا حدود في هذه العيادات كانت مخصصة للأطفال دون سن الخامسة، فيما كان فريق تضميد الجروح لديها يعالج المرضى الذين تركوا الآن مصابين بجروح ملتهبة، بما في ذلك بعض الديدان بداخلها عند وصولهم.

وفي رفح؛ أقصى جنوب القطاع، والتي نزح إليها سكان خانيونس ووسط غزة، قال البيان إن الخدمات الصحية محدودة للغاية، مضيفا أنه وفي 9 كانون الأول، بدأ فريق أطباء بلا حدود في رفح بدعم عيادة الشابورة، حيث عالج أكثر من 130 مريضا في اليوم الأول.

وقال منسق الطوارئ في المنظمة بغزة نيكولاس باباكريسوستومو "يعاني كل مريض آخر في العيادة من عدوى في الجهاز التنفسي بسبب التعرض لفترات طويلة للبرد والمطر".

وأضاف "إن الناس يعيشون في ظروف صحية سيئة للغاية، وفي بعض الملاجئ يتشارك 600 شخص في مرحاض واحد، لقد شهدنا بالفعل العديد من حالات الإسهال، وغالبا ما يكون الأطفال هم الأكثر تضررا"".

وقالت المنظمة "يتعين على مجلس الأمن الدولي أن يطالب بوقف فوري ومستدام لإطلاق النار، ورفع الحصار وضمان المساعدات غير المقيدة لقطاع غزة بأكمله".

-- (بترا)

م د/ف ج

11/12/2023 06:47:33

