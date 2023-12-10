الجمعية العامة تستأنف الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة بشأن فلسطين غدا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 11 كانون الأول (بترا)- أبلغ رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، دينيس فرانسيس اليوم الاثنين، الدول الأعضاء في الأمم المتحدة عن عقد الجلسة العامة الخامسة والأربعين للدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة يوم غد الثلاثاء.
وجاء في البيان أن الجمعية تطلب استئناف الدورة في رسالة بعثت بها مصر وموريتانيا بصفتهما رئيسين للمجموعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.
يذكر أن الدورة الطارئة ستعقد بسبب فشل مجلس الأمن بتنبي مشروع قرار يطالب بوقف الحرب على غزة بعد فيتو من دولة دائمة العضوية بالمجلس.
-- (بترا)
م د/ف ج
11/12/2023 06:40:25
MENAFN10122023000117011021ID1107567679
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