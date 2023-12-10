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الجمعية العامة تستأنف الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة بشأن فلسطين غدا

12/10/2023 11:31:05 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

نيويورك 11 كانون الأول (بترا)- أبلغ رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، دينيس فرانسيس اليوم الاثنين، الدول الأعضاء في الأمم المتحدة عن عقد الجلسة العامة الخامسة والأربعين للدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة يوم غد الثلاثاء.
وجاء في البيان أن الجمعية تطلب استئناف الدورة في رسالة بعثت بها مصر وموريتانيا بصفتهما رئيسين للمجموعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.
يذكر أن الدورة الطارئة ستعقد بسبب فشل مجلس الأمن بتنبي مشروع قرار يطالب بوقف الحرب على غزة بعد فيتو من دولة دائمة العضوية بالمجلس.
-- (بترا)
م د/ف ج
11/12/2023 06:40:25

MENAFN10122023000117011021ID1107567679

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