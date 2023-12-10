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قرار بالإجماع من منظمة الصحة العالمية حول وصول الإغاثة إلى غزة

12/10/2023 11:31:05 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

نيويورك 11 كانون الأول (بترا)- اعتمد المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية، الليلة الماضية، قرارا بالإجماع يهدف إلى معالجة الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة.
واتخذ القرار، وهو أول قرار يتم اعتماده بالإجماع داخل منظومة الأمم المتحدة، خلال جلسة استثنائية عقدها أعضاء المجلس حول الوضع الصحي في الأرض الفلسطينية المحتلة.
ودعا القرار إلى "مرور فوري ومستدام ودون عوائق للإغاثة الإنسانية، بما في ذلك وصول العاملين في المجال الطبي".
كما دعا "جميع الأطراف للوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي".
وجدد القرار التأكيد على امتثال جميع أطراف النزاع المسلح امتثالا كاملا للالتزامات التي تنطبق عليها بموجب القانون الدولي الإنساني، فيما يتصل بحماية المدنيين في النزاعات المسلحة والعاملين في المجال الطبي".
وأشاد القرار أيضا بمنظمة الصحة العالمية والشركاء في مجموعة الصحة في الميدان لبقائهم ومواصلة عملهم لخدمة سكان غزة.
-- (بترا)
م د/ف ج
11/12/2023 06:38:01

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