قرار بالإجماع من منظمة الصحة العالمية حول وصول الإغاثة إلى غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 11 كانون الأول (بترا)- اعتمد المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية، الليلة الماضية، قرارا بالإجماع يهدف إلى معالجة الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة.
واتخذ القرار، وهو أول قرار يتم اعتماده بالإجماع داخل منظومة الأمم المتحدة، خلال جلسة استثنائية عقدها أعضاء المجلس حول الوضع الصحي في الأرض الفلسطينية المحتلة.
ودعا القرار إلى "مرور فوري ومستدام ودون عوائق للإغاثة الإنسانية، بما في ذلك وصول العاملين في المجال الطبي".
كما دعا "جميع الأطراف للوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي".
وجدد القرار التأكيد على امتثال جميع أطراف النزاع المسلح امتثالا كاملا للالتزامات التي تنطبق عليها بموجب القانون الدولي الإنساني، فيما يتصل بحماية المدنيين في النزاعات المسلحة والعاملين في المجال الطبي".
وأشاد القرار أيضا بمنظمة الصحة العالمية والشركاء في مجموعة الصحة في الميدان لبقائهم ومواصلة عملهم لخدمة سكان غزة.
-- (بترا)
م د/ف ج
11/12/2023 06:38:01
MENAFN10122023000117011021ID1107567678
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.