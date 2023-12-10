الأمم المتحدة: حصيلة الاستجابة للنداء العاجل بشأن غزة 434 ملايين دولار

(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 11 كانون الأول (بترا)- أعلن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، اليوم الاثنين أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة دفعت نحو 434 ملايين دولار؛ استجابة للنداء العاجل الذي أطلقته بشأن غزة.
وقال المكتب إن المبلغ المدفوع يشكل فقط حوالي 36 بالمئة من الاستجابة المطلوبة، والبالغة 1.2 مليار دولار.
وأطلقت الأمم المتحدة وشركاؤها في بداية الشهر الجاري، نداء عاجلا لتنفيذ خطة الاستجابة الخاصة بها لدعم 2.2 مليون شخص في قطاع غزة، ونصف مليون في الضفة الغربية المحتلة.
وتخصص هذه التبرعات لقطاعات الغذاء والصحة والأمن والمأوى والتعليم والحماية والتنسيق وغيرها.
إلى ذلك، أفاد المكتب نقلا عن وزارة الصحة في غزة، بأن حوالي 17997 فلسطينيا في غزة استشهدوا منذ السابع من تشرين الأول، منهم 7729 طفلا و5153 من النساء، وهناك كثيرون آخرون في عداد المفقودين أو تحت الأنقاض، وبلغ عدد الجرحى 49229.
-- (بترا)
م د/ف ج
11/12/2023 06:35:58
MENAFN10122023000117011021ID1107567677
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