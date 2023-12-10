الأمم المتحدة: حصيلة الاستجابة للنداء العاجل بشأن غزة 434 ملايين دولار

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 11 كانون الأول (بترا)- أعلن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، اليوم الاثنين أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة دفعت نحو 434 ملايين دولار؛ استجابة للنداء العاجل الذي أطلقته بشأن غزة.

وقال المكتب إن المبلغ المدفوع يشكل فقط حوالي 36 بالمئة من الاستجابة المطلوبة، والبالغة 1.2 مليار دولار.

وأطلقت الأمم المتحدة وشركاؤها في بداية الشهر الجاري، نداء عاجلا لتنفيذ خطة الاستجابة الخاصة بها لدعم 2.2 مليون شخص في قطاع غزة، ونصف مليون في الضفة الغربية المحتلة.

وتخصص هذه التبرعات لقطاعات الغذاء والصحة والأمن والمأوى والتعليم والحماية والتنسيق وغيرها.

إلى ذلك، أفاد المكتب نقلا عن وزارة الصحة في غزة، بأن حوالي 17997 فلسطينيا في غزة استشهدوا منذ السابع من تشرين الأول، منهم 7729 طفلا و5153 من النساء، وهناك كثيرون آخرون في عداد المفقودين أو تحت الأنقاض، وبلغ عدد الجرحى 49229.

-- (بترا)

م د/ف ج

11/12/2023 06:35:58

