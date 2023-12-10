الدفاع المدني ينقذ شخصا حوصر في صومعة أعلاف في الزرقاء

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 11 كانون الأول(بترا)- تمكنت كوادر الدفاع المدني في محافظة الزرقاء من إنقاذ شخص حوصر داخل صومعة أعلاف أثناء قيامه بأعمال صيانة بداخلها.

واستغرقت عمليات إنقاذه عدة ساعات للحفاظ على حياته، بالرغم من ارتفاع الصومعة التي تصل إلى عشرين مترا، وتحوي حوالي ألفي طن من الأعلاف بداخلها، لكن الدقة في عمليات تحريره حالت دون تعرضه للخطر.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن طواقم الدفاع المدني المتخصصة، والعاملة في محافظة الزرقاء تبلغت عن سقوط شخص داخل صومعة أعلاف بمنطقة الظليل في محافظة الزرقاء أثناء قيامه بأعمال الصيانة.

وأكد الناطق الإعلامي أن الجهود المبذولة والكبيرة التي قامت بها الفرق المتخصصة حافظت على حياة المصاب، لا سيما أن الصومعة يصل ارتفاعها إلى عشرين مترا وفيها ما يزيد عن الفي طن من الأعلاف.

وأضاف أن عمليات إنقاذه استمرت عدة ساعات متواصلة، واستخدمت فيها معدات متخصصة لمثل هذا النوع من الحوادث حتى تحريره وابقائه على قيد الحياة -بحمد الله-.

بدورها، قدمت طواقم الإسعاف الإسعافات الأولية اللازمة للمصاب، ونقله إلى مستشفى الزرقاء الحكومي، ووصفت حالته الصحية بالمتوسطة.

--(بترا)

ف ج

11/12/2023 06:33:14

