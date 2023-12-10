عدم استقرار جوي يؤثر على المناطق الجنوبية يمتد لشرقي ووسط المملكة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 11 كانون الأول (بترا)-تكون المملكة اليوم الاثنين، ضمن حالة من عدم الاستقرار الجوي، وتكون الأجواء بين غائمة جزئيا إلى غائمة، وتهطل زخات من الأمطار في المناطق الجنوبية بما فيها محافظة العقبة تمتد تدريجياً لتشمل المناطق الشرقية وأجزاء محدودة من المناطق الوسطى الشرقية.

ويتوقع أن تكون الأمطار غزيرة أحياناً في المناطق الجنوبية والشرقية قد يصحبها الرعد وتساقط حبات البرد، و مع ساعات الليل تضعف فرصة هطول الأمطار، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في جنوب وشرق المملكة وتكون مثيرة للغبار .

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من خطر تشكل السيول في المناطق المنخفضة في جنوب وشرق المملكة بما فيها مدينة العقبة، ومن خطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطولا مطريا، ومن احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في المناطق الصحراوية، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الليل بسبب تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية وبعض مناطق البادية والسهول.

وتكون الأجواء يوم غدٍ الثلاثاء باردة نسبيا وغائمة جزئياً، ويتوقع هطول زخات خفيفة إلى متوسطة من المطر في جنوب شرق المملكة قد يصحبها الرعد أحياناً، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

يطرأ الاربعاء انخفاض قليل على درجات الحرارة، وتسود أجواء باردة وغائمة بوجه عام، ويتوقع هطول زخات من المطر بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الجنوبية الغربية، قد تكون غزيرة لفترة قصيرة في بعض المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثير للغبار في مناطق البادية .

ترتفع الخميس درجات الحرارة قليلاً، وتكون الأجواء باردة نسبياً وغائمة جزئياً في أغلب المناطق لطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 16 - 8 درجات مئوية، وفي غرب عمان 14 - 6، وفي المرتفعات الشمالية 13 - 7 وفي مرتفعات الشراة 15 - 5، وفي مناطق البادية 19 - 7 وفي مناطق السهول 17 - 8, وفي الأغوار الشمالية 23 - 13، وفي الأغوار الجنوبية 25 - 15، وفي البحر الميت 24 - 15، وفي خليج العقبة 24 - 14 درجة مئوية.

-- (بترا)

م ح/ف ج

11/12/2023 06:25:14

