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شقيق زوجة المخرج أحمد البدرى: رجله الشمال كلها شالوها

12/10/2023 11:30:56 PM
(MENAFN- Youm7) كشف محمد كمال شقيق زوجة المخرج أحمد البدري على صفحة التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أن المخرج يتواجد حاليا فى مستشفى معهد ناصر، بعد تعرضه لبتر في قدمه، وعلق عبر صفحته على الفيس بوك، " أحمد حبيب الحياة أحمد البهجة رجله الشمال كلها شالوها.. دنيا إيه يا أخونا اللي مقطعين بعض عليها خصام إيه وكره إيه اللي نبعد بيه عن بعض.. يعز عليا يا أحمد أشوفك كده..البدري عشرة العمر والبهجة كلها".



وكان آخر أعمال المخرج أحمد البدرى فيلم "الشنطة" من بطولة بيومى فؤاد وشريف دسوقى وشيرين، تأليف تامر عبد المنعم، وإخراج أحمد البدرى.



وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدى، حول شنطة يمتلكها بيومى فؤاد فى دبى، ويقع فى العديد من المتاعب والمشاكل بسببها، ويقدم مطرب المهرجانات عمر كمال الأغنية الرئيسية للفيلم، وهى من كلمات وألحان أشرف عبد المنعم.


















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