شقيق زوجة المخرج أحمد البدرى: رجله الشمال كلها شالوها

(MENAFN
- Youm7) كشف محمد كمال شقيق زوجة المخرج أحمد البدري على صفحة التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أن المخرج يتواجد حاليا فى مستشفى معهد ناصر، بعد تعرضه لبتر في قدمه، وعلق عبر صفحته على الفيس بوك، " أحمد حبيب الحياة أحمد البهجة رجله الشمال كلها شالوها.. دنيا إيه يا أخونا اللي مقطعين بعض عليها خصام إيه وكره إيه اللي نبعد بيه عن بعض.. يعز عليا يا أحمد أشوفك كده..البدري عشرة العمر والبهجة كلها".
وكان آخر أعمال المخرج أحمد البدرى فيلم "الشنطة" من بطولة بيومى فؤاد وشريف دسوقى وشيرين، تأليف تامر عبد المنعم، وإخراج أحمد البدرى.
وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدى، حول شنطة يمتلكها بيومى فؤاد فى دبى، ويقع فى العديد من المتاعب والمشاكل بسببها، ويقدم مطرب المهرجانات عمر كمال الأغنية الرئيسية للفيلم، وهى من كلمات وألحان أشرف عبد المنعم.
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