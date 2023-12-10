فيلم Renaissance: A Film By Beyoncé لـ بيونسيه يحقق 30 مليون دولار عالميًا

(MENAFN
- Youm7) حقق فيلم Renaissance: A Film By Beyoncé للمغنية العالمية بيونسيه، إيرادات وصلت إلى 30 مليونًا و151 ألف دولار بدور العرض العالمية، منذ طرحه يوم 1 ديسمبر الجارى، العمل وصلت مدته إلى ساعتين و49 دقيقة.
وانقسمت الإيرادات بين 24 مليونًا و8 و65 ألف دولار بشباك التذاكر الأمريكي، و5 ملايين و500 ألف دولار بشباك التذاكر العالمى.
وتعود المغنية العالمية بيونسيه إلى الشاشة الكبيرة بفيلمها الموسيقي، Renaissance: A Film By Beyoncé، الفيلم من تأليف وإخراج وإنتاج المغنية، ويصور تطور وتنفيذ " Renaissance World Tour" لدعم ألبومها السابع الذي يحمل نفس الاسم.
مع ظهور زوجها جاي زي وأطفالهما الثلاثة، بلو آيفي ورومي والسير كارتر، يتميز الفيلم بظهور ضيوف من ديانا روس وميجان ثي ستاليون وكيندريك لامار.
يدور فيلم Renaissance: A Film By Beyoncé ، على رحلة "Renaissance World Tour"، منذ بدايتها، وحتى الافتتاح في ستوكهولم، السويد، وحتى إنتهائها في مدينة كانساس سيتي بولاية ميسوري، كما أنه يركز على نية بيونسيه، وعملها الجاد، ومشاركتها في كل جانب من جوانب الإنتاج، وعقلها الإبداعي وهدفها لخلق إرثها، وإتقان حرفتها.
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