فيلم Renaissance: A Film By Beyoncé لـ بيونسيه يحقق 30 مليون دولار عالميًا

MENAFN - Youm7) حقق فيلم Renaissance: A Film By Beyoncé للمغنية العالمية بيونسيه، إيرادات وصلت إلى 30 مليونًا و151 ألف دولار بدور العرض العالمية، منذ طرحه يوم 1 ديسمبر الجارى، العمل وصلت مدته إلى ساعتين و49 دقيقة.

وانقسمت الإيرادات بين 24 مليونًا و8 و65 ألف دولار بشباك التذاكر الأمريكي، و5 ملايين و500 ألف دولار بشباك التذاكر العالمى.

وتعود المغنية العالمية بيونسيه إلى الشاشة الكبيرة بفيلمها الموسيقي، Renaissance: A Film By Beyoncé، الفيلم من تأليف وإخراج وإنتاج المغنية، ويصور تطور وتنفيذ " Renaissance World Tour" لدعم ألبومها السابع الذي يحمل نفس الاسم.

مع ظهور زوجها جاي زي وأطفالهما الثلاثة، بلو آيفي ورومي والسير كارتر، يتميز الفيلم بظهور ضيوف من ديانا روس وميجان ثي ستاليون وكيندريك لامار.

يدور فيلم Renaissance: A Film By Beyoncé ، على رحلة "Renaissance World Tour"، منذ بدايتها، وحتى الافتتاح في ستوكهولم، السويد، وحتى إنتهائها في مدينة كانساس سيتي بولاية ميسوري، كما أنه يركز على نية بيونسيه، وعملها الجاد، ومشاركتها في كل جانب من جوانب الإنتاج، وعقلها الإبداعي وهدفها لخلق إرثها، وإتقان حرفتها.