داوود حسين: كنت أتمنى الوقوف أمام النجم الراحل أحمد زكى

(MENAFN
- Youm7) صرح الفنان الكويتي الكبير داوود حسين لليوم السابع في لقاء معه بتونس في مهرجان أيام قرطاج المسرحية أجراه معه الكاتب الصحفي جمال عبد الناصر بالكثير من التصريحات، وبسؤاله عن النجم المصري الذي كان يتمنى أن يقف أمامه ممثلا قال: "كنت أتمنى الوقوف أمام النجم الراحل أحمد زكي، فهذا الممثل عبقرى ومن يمثل أمامه لابد أن يأخذ من أدائه السهل الممتنع فهو مميز وصادق ومعبر وعينيه تمثل قبل وجهه وجسده" .
وأضاف داوود حسين: أنا محظوظ لأنني تتلمذت علي يد أساتذة كبار جاءوا إلي الكويت ليعلمونا ويدرسوا لنا ونستفيد من خبراتهم ومنهم : الفنان الكبير الراحل الدكتور سعد أردش والفنان الكبير الدكتور أحمد عبد الحليم والمخرج الكبير كرم مطاوع الذي لم يدرس لي لكني كنت احضر بروفات مسرحية له وشاهدته وهو يخرج ، وأيضا تتلمذت علي يد الفنان سعيد خطاب عميد المعهد العالي للفنون المسرحية بالكويت.
وأوضح الفنان الكويتي الكبير داوود حسين : أنا أحب ملعب الفن المصري وهو بالمناسبة صعب جدا والجمهور المصري سهل ممتنع، إذا أحبك أصبحت نجم في العالم العربي كله، وأشار أيضا : الظروف هي التي منعتني من التواجد الدائم في السينما والدراما التليفزيونية المصرية، ولكني قدمت تجارب مهمة مع محمد هنيدي وأشرف عبد الباقي والراحلان سمير غانم وفاروق الفيشاوي ، وأتمني انشاء الله قريبا أن أعود بعمل في الملعب الفني المصري .
وجدير بالذكر أن الفنان داوود حسين مميز بحسه الفكاهي وتقليد الشخصيات المشهورة بشكل كوميدي، حيث يعتبر من أعمدة وزعماء الكوميديا في الوطن العربي، وهذا يؤكد إمكانياته وقدراته العالية، ومثابرته في تحقق النجاحات والإنجازات، حيث استطاع أن يرسم البهجة على شفاه الكثير ممن يتابعونه في التلفزيون أو المسرح، وذلك من خلال الأعمال الفنية والمسرحية المتنوعة، فقدم في المسرح مسرحيات : باي باي لندن عام 1981، فلونةوالشناكل عام 1989 انتخبوا أم علي عام 1993، مراهق في الخمسين 1997، الطرطنجي عام 2011.
وفي السينما قدم : عندليب الدقي ، علي جنب يا اسطي القرار عام 1982، القربان عام 2008، كنغر حبنا عام 2016، سرب حمام عام 2017، وفي تقديم البرامج قدم :ظهيرة الاربعا، مشروع معلق، فاصل ونعود مع داوود، الوديعة.
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