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داوود حسين: كنت أتمنى الوقوف أمام النجم الراحل أحمد زكى

12/10/2023 11:30:56 PM
(MENAFN- Youm7) صرح الفنان الكويتي الكبير داوود حسين لليوم السابع في لقاء معه بتونس في مهرجان أيام قرطاج المسرحية أجراه معه الكاتب الصحفي جمال عبد الناصر بالكثير من التصريحات، وبسؤاله عن النجم المصري الذي كان يتمنى أن يقف أمامه ممثلا قال: "كنت أتمنى الوقوف أمام النجم الراحل أحمد زكي، فهذا الممثل عبقرى ومن يمثل أمامه لابد أن يأخذ من أدائه السهل الممتنع فهو مميز وصادق ومعبر وعينيه تمثل قبل وجهه وجسده" .



وأضاف داوود حسين: أنا محظوظ لأنني تتلمذت علي يد أساتذة كبار جاءوا إلي الكويت ليعلمونا ويدرسوا لنا ونستفيد من خبراتهم ومنهم : الفنان الكبير الراحل الدكتور سعد أردش والفنان الكبير الدكتور أحمد عبد الحليم والمخرج الكبير كرم مطاوع الذي لم يدرس لي لكني كنت احضر بروفات مسرحية له وشاهدته وهو يخرج ، وأيضا تتلمذت علي يد الفنان سعيد خطاب عميد المعهد العالي للفنون المسرحية بالكويت.







وأوضح الفنان الكويتي الكبير داوود حسين : أنا أحب ملعب الفن المصري وهو بالمناسبة صعب جدا والجمهور المصري سهل ممتنع، إذا أحبك أصبحت نجم في العالم العربي كله، وأشار أيضا : الظروف هي التي منعتني من التواجد الدائم في السينما والدراما التليفزيونية المصرية، ولكني قدمت تجارب مهمة مع محمد هنيدي وأشرف عبد الباقي والراحلان سمير غانم وفاروق الفيشاوي ، وأتمني انشاء الله قريبا أن أعود بعمل في الملعب الفني المصري .



وجدير بالذكر أن الفنان داوود حسين مميز بحسه الفكاهي وتقليد الشخصيات المشهورة بشكل كوميدي، حيث يعتبر من أعمدة وزعماء الكوميديا في الوطن العربي، وهذا يؤكد إمكانياته وقدراته العالية، ومثابرته في تحقق النجاحات والإنجازات، حيث استطاع أن يرسم البهجة على شفاه الكثير ممن يتابعونه في التلفزيون أو المسرح، وذلك من خلال الأعمال الفنية والمسرحية المتنوعة، فقدم في المسرح مسرحيات : باي باي لندن عام 1981، فلونةوالشناكل عام 1989 انتخبوا أم علي عام 1993، مراهق في الخمسين 1997، الطرطنجي عام 2011.



وفي السينما قدم : عندليب الدقي ، علي جنب يا اسطي القرار عام 1982، القربان عام 2008، كنغر حبنا عام 2016، سرب حمام عام 2017، وفي تقديم البرامج قدم :ظهيرة الاربعا، مشروع معلق، فاصل ونعود مع داوود، الوديعة.












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