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جوينيث بالترو: لم أشاهد آخر أفلام سلسلة مارفل إلى الآن

12/10/2023 11:30:56 PM
(MENAFN- Youm7) كشفت الممثلة العالمية جوينيث بالترو
عن أنها لم تشاهد فيلم Avengers: Endgame حتى الآن، بعد أن توقفت عن مشاهدة أفلام شركة مارفل "في مرحلة ما"، حيث أوضحت الممثلة الممثل التى لعبت دور بيبر بوتس، فى سلسلة أفلام مارفل عن سبب عدم مشاهدتها لفيلم الأبطال الخارقين الذى طرح في خلال عام 2019.

وصرحت بالترو قائلة: "لأكون صادقة، توقفت عن مشاهدة أفلام مارفل في وقت ما، ومن ثم لم اشاهد Endgame حتى الان، لا استطيع مشاهدة النهاية"، لعبت بالترو دور بيبر بوتس لأول مرة أمام النجم العالمى روبرت داوني جونيور في Iron Man الذى طرح فى عام 2008، وهو أول فيلم في عالم مارفل السينمائي، وبالمقارنة مع أفلام الشركة مارفل التالية، قالت بالترو إن تصوير العمل
كان "مثل تصوير فيلم مستقل".

وتابعت بالترو قائلة: "الفيلم الأول الذي صنعناه كان مختلفًا تمامًا عن البقية لأن مارفل لم يعتقد أنه سيحقق نجاحًا كبيرًا، لقد اختاروا المخرج جون فافريو، ولنجم روبرت داوني جونيور الذى كانت في مسيرته بـ أدنى مستوياتها».

وأنهت بالترو حديثها قائلة:“لقد ارتجلنا كل مشهد من هذا الفيلم تقريبًا، كنا نكتب المشاهد في الصباح في مقطورة جون، وكان الأمر أشبه بعمل فيلم مستقل، ثم حقق الفيلم نجاحًا كبيرًا لدرجة أننا لم نتخيل أو نقدم فيلم بنفس الطريقة مرة أخرى".








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