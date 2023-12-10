جوينيث بالترو: لم أشاهد آخر أفلام سلسلة مارفل إلى الآن

(MENAFN
- Youm7) كشفت الممثلة العالمية جوينيث بالترو
عن أنها لم تشاهد فيلم Avengers: Endgame حتى الآن، بعد أن توقفت عن مشاهدة أفلام شركة مارفل "في مرحلة ما"، حيث أوضحت الممثلة الممثل التى لعبت دور بيبر بوتس، فى سلسلة أفلام مارفل عن سبب عدم مشاهدتها لفيلم الأبطال الخارقين الذى طرح في خلال عام 2019.
وصرحت بالترو قائلة: "لأكون صادقة، توقفت عن مشاهدة أفلام مارفل في وقت ما، ومن ثم لم اشاهد Endgame حتى الان، لا استطيع مشاهدة النهاية"، لعبت بالترو دور بيبر بوتس لأول مرة أمام النجم العالمى روبرت داوني جونيور في Iron Man الذى طرح فى عام 2008، وهو أول فيلم في عالم مارفل السينمائي، وبالمقارنة مع أفلام الشركة مارفل التالية، قالت بالترو إن تصوير العمل
كان "مثل تصوير فيلم مستقل".
وتابعت بالترو قائلة: "الفيلم الأول الذي صنعناه كان مختلفًا تمامًا عن البقية لأن مارفل لم يعتقد أنه سيحقق نجاحًا كبيرًا، لقد اختاروا المخرج جون فافريو، ولنجم روبرت داوني جونيور الذى كانت في مسيرته بـ أدنى مستوياتها».
وأنهت بالترو حديثها قائلة:“لقد ارتجلنا كل مشهد من هذا الفيلم تقريبًا، كنا نكتب المشاهد في الصباح في مقطورة جون، وكان الأمر أشبه بعمل فيلم مستقل، ثم حقق الفيلم نجاحًا كبيرًا لدرجة أننا لم نتخيل أو نقدم فيلم بنفس الطريقة مرة أخرى".
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