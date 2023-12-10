5 خطوات بسيطة للتخلص من عادة قضم الأظافر.. هدى أعصابك

(MENAFN
- Youm7) قضم الأظافر من السلوكيات التي يبحث أصحابها عن محاولات وحلول للتخلص منها، لأنها تسبب الأحراج لهم خاصة في أماكن التجمعات، ويردد أفراد العائلة أو الأصدقاء ملاحظات لهم للتخلص من هذه العادة، ولكن وفقا لما نشر على موقع"realsimple "قبل البحث عن حلول لتجنب هذه العادة، يجب أولاً تحديد السبب، ويذكر أن السبب هو التعرض للتوتر والقلق ويكون قضم الأظافر استجابة لتقليل هذا التوتر . وللتخلص هذه العادة يجب الأتى:
تقبل نفسك
الجسم يخلق هذه العادة ليبعد نفسه عن سبب ما، وأول شيء للتخلص من هذا السلوك وتجنبه هو تحديد السبب، وكن صبور، لأنه يستغرق وقت للتخلص منه، وعندما تفكر في قضم أظافرك وحاول التركيز على أمر آخر يشغل علقك عن هذا السلوك.
زيادة وعيك
زيادة الوعي حول أن هذا السلوك يجب الإنصراف عنه قبل أن يصبح روتينيا، وقم بتدوين الأوقات التي تقضم فيها أظافرك، لأن تتبع الأوقات يساهم بنجاح التخلص من هذا السلوك، وتجنب تحول هذه العادة إلى أي من العادات الأخرى كاللعب في الشعر، أو هز الساق.
وضع أهداف
تحديد أهدافا يساعد كثيرا في التخلص من هذه العادة، والبدء بربط التخلص منها بتحديد الأماكن مثل مكان العمل أولا ثم الطريق ثم المنزل، فوضع أهداف لنهاية هذه العادة يشارك في نجاح تجنب قضم الأظافر.
استخدم بديل
عندما تتجه إلى قضم الأظافر انصرف عنه بارتداء قفازات اليد، أو وضع طلاء الأظافر، أو القيام بأي نشاط مختلف يساهم في التخلص من هذه العادة.
طلاء الأظافر استمر في المحاولة
تقبل أن المسار للقضاء على هذه العادة سيكون بين التقدم والانحدار، ومن بين هذه الفترات حاول الاستمرار فى محاولتك للتخلص من هذه العادة.
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