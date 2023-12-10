5 خطوات بسيطة للتخلص من عادة قضم الأظافر.. هدى أعصابك

MENAFN - Youm7) قضم الأظافر من السلوكيات التي يبحث أصحابها عن محاولات وحلول للتخلص منها، لأنها تسبب الأحراج لهم خاصة في أماكن التجمعات، ويردد أفراد العائلة أو الأصدقاء ملاحظات لهم للتخلص من هذه العادة، ولكن وفقا لما نشر على موقع"realsimple "قبل البحث عن حلول لتجنب هذه العادة، يجب أولاً تحديد السبب، ويذكر أن السبب هو التعرض للتوتر والقلق ويكون قضم الأظافر استجابة لتقليل هذا التوتر . وللتخلص هذه العادة يجب الأتى:تقبل نفسك

الجسم يخلق هذه العادة ليبعد نفسه عن سبب ما، وأول شيء للتخلص من هذا السلوك وتجنبه هو تحديد السبب، وكن صبور، لأنه يستغرق وقت للتخلص منه، وعندما تفكر في قضم أظافرك وحاول التركيز على أمر آخر يشغل علقك عن هذا السلوك.



زيادة وعيك

زيادة الوعي حول أن هذا السلوك يجب الإنصراف عنه قبل أن يصبح روتينيا، وقم بتدوين الأوقات التي تقضم فيها أظافرك، لأن تتبع الأوقات يساهم بنجاح التخلص من هذا السلوك، وتجنب تحول هذه العادة إلى أي من العادات الأخرى كاللعب في الشعر، أو هز الساق.



وضع أهداف

تحديد أهدافا يساعد كثيرا في التخلص من هذه العادة، والبدء بربط التخلص منها بتحديد الأماكن مثل مكان العمل أولا ثم الطريق ثم المنزل، فوضع أهداف لنهاية هذه العادة يشارك في نجاح تجنب قضم الأظافر.

استخدم بديل

عندما تتجه إلى قضم الأظافر انصرف عنه بارتداء قفازات اليد، أو وضع طلاء الأظافر، أو القيام بأي نشاط مختلف يساهم في التخلص من هذه العادة.

طلاء الأظافر استمر في المحاولة

تقبل أن المسار للقضاء على هذه العادة سيكون بين التقدم والانحدار، ومن بين هذه الفترات حاول الاستمرار فى محاولتك للتخلص من هذه العادة.