5 خطوات سهلة لتجنب ظهور البهتان على بشرتك.. حاجات لازم تعمليها

MENAFN - Youm7) تعد قلة النوم أو النوم المتقطع من أسباب البشرة الباهتة على وجه الكثير من الفتيات، ويسيطر الإرهاق على لون بشرتهن، وتنتفخ العين، وتظهر مشكلات أخرى على وجههن، ثم يبحثن عن حلول كثيرة لتخطي هذا اللون والظهور ببشرة موحدة مشرقة.ومن خلال ما نشره موقع "realsimple" يمكنك تتبع خطوات سهلة لتجنب ظهور البهتان على الوجه، بسب قلة النوم وتبدأ أولاً من:شرب الماء

توجد إحدى الدراسات التي تثبت أن قلة النوم بالتأكيد تؤثر على مظهرنا، كتورم تحت العين، وظهور الهالات السوداء، والجلد الشاحب، والمزيد من الخطوط الدقيقة، ولتجنب هذه المشكلات عليك شرب الماء كثيرا طوال اليوم.



العناية بالبشرة

خاصة الروتين الليالي فهو يعوض بشرتك لما تعرضت له من إجهاد خلال فترات الليل، وأيضا ما سوف تتعرض له خلال عدم النوم بانتظام، وأهم منتجات

العناية ما يحتوي على فيتامين سي وهو المسؤول

عن تجديد وإصلاح البشرة وجعلها رطبة.

البشرة الباهتة علاج الإنتفاخ

لتجنب انتفاخ العينين من قلة النوم، عليكى بوضع معلقتين باردتين عليهما أو الخيار المجمد، أو أكياس الشاي، فوحدة من الطرق الثلاث قادرة على تقليل الانتفاخ، كما تهدأ وتريح العينين.

تجنب التقشيرلا تستخدمين مقشر بشرتك وهي مجهدة، لأنه يؤدي إلى ظهور الإلتهابات عليها، واستخدميه في أوقاتك الطبيعية.التمرين السريع

من أحد أسباب علاج ظهور الباهتان على بشرتك، القيام ببعض التمارين مما يعزز رفع ضربات القلب وجلب الدم والاكسجين إلى وجهك ويتحول اللون الباهت إلى وردي.



