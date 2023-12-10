5 خطوات سهلة لتجنب ظهور البهتان على بشرتك.. حاجات لازم تعمليها

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- Youm7) تعد قلة النوم أو النوم المتقطع من أسباب البشرة الباهتة على وجه الكثير من الفتيات، ويسيطر الإرهاق على لون بشرتهن، وتنتفخ العين، وتظهر مشكلات أخرى على وجههن، ثم يبحثن عن حلول كثيرة لتخطي هذا اللون والظهور ببشرة موحدة مشرقة.ومن خلال ما نشره موقع "realsimple" يمكنك تتبع خطوات سهلة لتجنب ظهور البهتان على الوجه، بسب قلة النوم وتبدأ أولاً من:
شرب الماء
توجد إحدى الدراسات التي تثبت أن قلة النوم بالتأكيد تؤثر على مظهرنا، كتورم تحت العين، وظهور الهالات السوداء، والجلد الشاحب، والمزيد من الخطوط الدقيقة، ولتجنب هذه المشكلات عليك شرب الماء كثيرا طوال اليوم.
العناية بالبشرة
خاصة الروتين الليالي فهو يعوض بشرتك لما تعرضت له من إجهاد خلال فترات الليل، وأيضا ما سوف تتعرض له خلال عدم النوم بانتظام، وأهم منتجات
العناية ما يحتوي على فيتامين سي وهو المسؤول
عن تجديد وإصلاح البشرة وجعلها رطبة.
البشرة الباهتة علاج الإنتفاخ
لتجنب انتفاخ العينين من قلة النوم، عليكى بوضع معلقتين باردتين عليهما أو الخيار المجمد، أو أكياس الشاي، فوحدة من الطرق الثلاث قادرة على تقليل الانتفاخ، كما تهدأ وتريح العينين.
تجنب التقشير
لا تستخدمين مقشر بشرتك وهي مجهدة، لأنه يؤدي إلى ظهور الإلتهابات عليها، واستخدميه في أوقاتك الطبيعية.
التمرين السريع
من أحد أسباب علاج ظهور الباهتان على بشرتك، القيام ببعض التمارين مما يعزز رفع ضربات القلب وجلب الدم والاكسجين إلى وجهك ويتحول اللون الباهت إلى وردي.
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