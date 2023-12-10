علامات بتقولك إنك فى علاقة عاطفية صحية.. ستلاحظها أول أيام الحب

MENAFN - Youm7) قد يشعر البعض بالحيرة في الأيام الأولى من العلاقة العاطفية، ويسأل نفسه هل هو في علاقة عاطفية صحية يمكن الاستمرار فيها أم هي علاقة فاشلة لن تدوم طويلاً؟، وللتوقف عن الشعور بالحيرة والقلق، نستعرض في هذا التقرير، علامات تشير إلى أنك في علاقة عاطفية صحية، والتي تظهر في الأيام الأولى من العلاقة، وفقًا لما ذكره موقع "insider".

علامات بتقولك إنك في علاقة عاطفية صحية

توجد ثلاث علامات بسيطة تدل على إنك في علاقة عاطفية صحية، وهى :

التفكير في الكلام قبل التلفظ به

العلامات الدالة على الوقوع في علاقة حب صحية، هي عندما يتحدث الطرفان مع بعضهما بتلقائية وعفوية دون أن يفكران في أي كلمة قبل التلفظ بها، وإذا حدث العكس فهذا يشير إلى إنك في علاقة غير صحية.

فإذا فكر أي طرف من الطرفان في الكلمة قبل التلفظ بها فهذا يدل على إنه لم يشعر بالأمان والسعادة مع الطرف الآخر حتى إنه يفكر في تأثير الكلمة قبل التلفظ بها أو حتى تأثير أفعاله مع الطرف الآخر.

علاقة حب صحية عدم احترام الآخر

حدوث المشاكل الناتجة عن سوء التفاه بين الطرفان من الأشياء العادية في أي علاقة، ومن الصحى أن يتحدث الطرفان عن هذه المشاكل وأسبابها حتى يجدان طرق مختلفة لحلها وفى حالة تخطيها وتركها تتراكم مع مرور الوقت، فهذا مؤشر على أن العلاقة غير صحية، خاصة إذا احتوى مناقشة الطرفان في أي موضوع على الصراخ والشتائم .

علاقة حب عدم دعم الطرف الآخر

عندما يدخل شخص ما في علاقة عاطفية مع شخص آخر، فأنه يدعمه على ممارسة هوايته المفضلة، ويدعمه على أن يكون له المزيد من الأصدقاء ويخططان حياتهما معاً في المستقبل، فهذه علامة من علامات الدخول في علاقة عاطفية صحية، لكن محاولة أحد الطرفان في إحباط الطرف الآخر ودفعه للتراجع عن ممارسة هواياته المفضلة ومنعه من تكوين علاقات صداقة، فهذا يدل على الدخول في علاقة عاطفية فاشلة.

علامات تدل على الدخول بعلاقة حب صحية















