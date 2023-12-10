علامات بتقولك إنك فى علاقة عاطفية صحية.. ستلاحظها أول أيام الحب

(MENAFN
- Youm7) قد يشعر البعض بالحيرة في الأيام الأولى من العلاقة العاطفية، ويسأل نفسه هل هو في علاقة عاطفية صحية يمكن الاستمرار فيها أم هي علاقة فاشلة لن تدوم طويلاً؟، وللتوقف عن الشعور بالحيرة والقلق، نستعرض في هذا التقرير، علامات تشير إلى أنك في علاقة عاطفية صحية، والتي تظهر في الأيام الأولى من العلاقة، وفقًا لما ذكره موقع "insider".
علامات بتقولك إنك في علاقة عاطفية صحية
توجد ثلاث علامات بسيطة تدل على إنك في علاقة عاطفية صحية، وهى :
التفكير في الكلام قبل التلفظ به
العلامات الدالة على الوقوع في علاقة حب صحية، هي عندما يتحدث الطرفان مع بعضهما بتلقائية وعفوية دون أن يفكران في أي كلمة قبل التلفظ بها، وإذا حدث العكس فهذا يشير إلى إنك في علاقة غير صحية.
فإذا فكر أي طرف من الطرفان في الكلمة قبل التلفظ بها فهذا يدل على إنه لم يشعر بالأمان والسعادة مع الطرف الآخر حتى إنه يفكر في تأثير الكلمة قبل التلفظ بها أو حتى تأثير أفعاله مع الطرف الآخر.
علاقة حب صحية عدم احترام الآخر
حدوث المشاكل الناتجة عن سوء التفاه بين الطرفان من الأشياء العادية في أي علاقة، ومن الصحى أن يتحدث الطرفان عن هذه المشاكل وأسبابها حتى يجدان طرق مختلفة لحلها وفى حالة تخطيها وتركها تتراكم مع مرور الوقت، فهذا مؤشر على أن العلاقة غير صحية، خاصة إذا احتوى مناقشة الطرفان في أي موضوع على الصراخ والشتائم .
علاقة حب عدم دعم الطرف الآخر
عندما يدخل شخص ما في علاقة عاطفية مع شخص آخر، فأنه يدعمه على ممارسة هوايته المفضلة، ويدعمه على أن يكون له المزيد من الأصدقاء ويخططان حياتهما معاً في المستقبل، فهذه علامة من علامات الدخول في علاقة عاطفية صحية، لكن محاولة أحد الطرفان في إحباط الطرف الآخر ودفعه للتراجع عن ممارسة هواياته المفضلة ومنعه من تكوين علاقات صداقة، فهذا يدل على الدخول في علاقة عاطفية فاشلة.
علامات تدل على الدخول بعلاقة حب صحية
MENAFN10122023000132011024ID1107567665
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.