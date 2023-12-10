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خطة لاستغلال أصول شركات القابضة للتشييد والتعمير وتعظيم الشراكة مع القطاع الخاص

12/10/2023 11:30:46 PM
(MENAFN- Youm7) ‏تنفذ الشركة القابضة للتشييد والتعمير إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام خطة متكاملة لاستغلال كافة الأصول خاصة الأراضي الصالحة لبناء عقارات عليها بالإضافة إلى استغلال العديد من الأصول لدى شركات المقاولات وشركة الإسكان .



ويتابع الدكتور هانى سليمان، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة القابضة للتشييد والتعمير تنفيذ الخطة مع رؤساء الشركات التابعة بصورة أسبوعية.



‏وبحسب المصادر لليوم السابع فإن رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير يشدد على أهمية فتح المجال للقطاع الخاص بالشركات وفقا لسياسة وثيقة ملكية الدولة بالإضافة إلى توجيهات الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام والخاص بفتح المجال للقطاع الخاص للدخول في شراكة مع تلك الشركات على غرار مشروع كورنيش المقطم وعلى غرار المشروعات السكنية المشتركة.



ومن المنتظر أن تشهد الشركات التابعة للشركة القابضة هيكلة شاملة خلال الفترة المقبلة للدفع بقيادة شابة جديدة بهدف الارتقاء بالعمل وتحقيق معدلات النمو المرجوة.












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