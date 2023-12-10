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وزارة الكهرباء توضح طرق توفير الطاقة بالمستشفيات

12/10/2023 11:30:46 PM
(MENAFN- Youm7) تستخدم المستشفيات دائما طاقة كهربائية أكثر من أي مبنى آخر نتيجة إجراء عمليات على مدار الساعة، لذلك وجهت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بعض النصائح لترشيد استهلاك الكهرباء، من خلال إصدار دليل ترشيد الاستهلاك بالمستشفيات، وتشتمل فرص توفير الطاقة في المستشفيات ما يلي:



1- التقليل من استخدام أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) عندما تكون المساحات غير شاغرة.



2- تطوير ورفع كفاءة أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) من خلال تركيب أنظمة التحكم للمضخات و المواتير.



3- استبدال أنظمة الإضاءة بمصابيح ليد.



4- إحكام فتحات مجاري الهواء ألنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء.



5- إطفاء أو خفت الإضاءة في الأماكن الخالية.



6- أنظمة التحكم الذكية الإنارة.



7- استبدال معدات المستشفى القديمة بمعدات موفرة للطاقة.



8- إضافة عزل إلى الاجزاء التي عزلها غير كاف أو استبدال العزل التالف.



9- تنفيذ توليد الطاقة في الموقع، مثل الألواح الشمسية أو توربينات الرياح المثبتة خارجيا.



10- تركيب أنظمة مشتركة للحرارة والطاقة.



ونصح دليل ترشيد الاستهلاك بالمستشفيات أن هذه الخطوات الفردية يمكن أن تحدث فرقا، فإن دمج التقنيات الذكية واستخدام أنظمة إدارة الطاقة

القائم على التحليلات يمكن أن يؤدي إلى تحسينات على مستوى النظام لتحقيق استدامة أكبر على المدى الطويل.












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