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أسعار الأسماك فى مصر اليوم الاثنين.. البلطى 64 إلى 70 جنيها

12/10/2023 11:30:46 PM
(MENAFN- Youm7) ننشر أسعار السمك في مصر اليوم الاثنين 11 ديسمبر 2023 وسجل سعر كيلو البلطي 64 و 70 جنيها للمقاس رقم 1 وبلغ سعر كيلو البلطي مقاس رقم 2 سعر 60 و 66 جنيها والبلطي الاسواني 20 إلي 60 جنيها وفيلية بطلي 40 إلي 200 جنيها في سوق الجملة ويصل السعر النهائي للمستهلك بزيادة 10 إلي 15% عن سوق الجملة.



وسجل سعر القشر البياض من 80 إلي 120 جنيها والبيضاء الأملس من 60 إلي 100 جنيها والمكرونة من 57 إلي 67 جنيها للكيلو في الجملة وسمك موسي 120 إلي 250 جنيه وبلغ سعر السبيط "كاليماري" من 220 إلي 320 جنيها وكابوريا 40 إلي 230 جنيها والمورجان من 55 إلي 60 جنيها



وبلغ سعر الجمبري الجامبو من 425 إلي 495 جنيها وجمبري مقاس 1 من 310 إلي 390 جنيها وجمبري مقاس 2 يسجل 220 إلي 300 جنيها وجمبري 3 من 105 إلي 195 جنيها.












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