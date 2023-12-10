ورشة للكتابة الإبداعية ومعرض فنى بقصر ثقافة الطفل بطنطا.. اعرف موعدهم

(MENAFN
- Youm7) يشهد قصر ثقافة الطفل بمدينة طنطا، عددًا من الأنشطة الفنية والأدبية، التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، من بينها ورشة للكتابة الإبداعية للأطفال، ومعرض فني لمواهب محافظة الغربية، وذلك صباح اليوم الإثنين، 11 ديسمبر الحالي.
يشارك بالورشة الدكتور عصمت خورشيد، مدرس أدب الأطفال بقسم رياض الأطفال بكلية التربية بجامعة طنطا، وتتضمن المحاضرة الحديث عن اللغة والفكر في الإنتاج القصصي، وأهمية الكتابة في أدب الأطفال، مع تنفيذ عدد من التطبيقات العملية بمشاركة الأطفال، فيما يضمن البرنامج إقامة معرض فني للطفلة الموهوبة مريم أحمد جمعة، 14 سنة، طالبة بمدرسة المنشاوي الإعدادية بطنطا، وبحضور الدكتورة أميرة صابر، أستاذ الإعلام بكلية التربية النوعية بجامعة طنطا.
وتواصل هيئة قصور الثقافة إقامة ورشة الكتابة الإبداعية للأطفال، والتي أطلقتها بداية من شهر أغسطس الماضي مجانا للأطفال، من سن السابعة وحتى الثامنة عشرة، بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، وبهدف البحث عن المواهب الأدبية الصغيرة والشابة، والمقرر لها أن تستمر حتى شهر أبريل المقبل، بمشاركة عدد من أدباء وشعراء محافظة الغربية.
تتواصل فعاليات ملتقى الطفل بالغربية ومعرض سوهاج للكتاب ودورة الدراسات السينمائية ببورسعيد، وتقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، هذا الأسبوع مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية، والتى تستمر حتى الخميس المقبل 14 ديسمبر، ضمن البرنامج المعد برعاية وزارة الثقافة.
من أبرز تلك الفعاليات تنظيم عدة لقاءات تشهدها قصور الثقافة بالمحافظات، للتوعية بالمشاركة في الانتخابات، ضمن البرنامج المعد تحت عنوان "من أجل انتخابات تعبّر عن إرادة المصريين".
كما تنظم الهيئة عددا من الأنشطة بقصور الثقافة ببورسعيد، احتفالا بالعيد القومي للمحافظة، إلى جانب استكمال فعاليات دورة الدراسات السينمائية المتخصصة "ابدأ حلمك.. السينما بين يديك" في مجالات السيناريو، التمثيل، المونتاچ، التصوير، والإخراج.
وفي مجالي السينما والمسرح، يقدم قصر السينما بجاردن سيتي الفيلم العربي "شماريخ" في عرض أول ضمن نشاط سينما الشعب، وذلك بأسعار مخفضة للجمهور.
كما تواصل هيئة قصور الثقافة هذا الأسبوع تقديم فعاليات حملة "ال16 يوما" لمناهضة العنف ضد المرأة بعدد من المناطق الجديدة الآمنة بديلة العشوائيات منها حي الأسمرات بالقاهرة، ومدينة بشاير الخير (1-2) بالإسكندرية، إلى جانب الأنشطة المقدمة احتفالا بكل من اليوم العالمي للغة العربية، وذكرى ميلاد نجيب محفوظ، واليوم العالمي لذوي القدرات الخاصة، والعام الميلادي الجديد.
وفي محافظة الغربية، تستمر فعاليات ملتقى الطفل الأول للفنون بالمركز الثقافي بطنطا حتى 10 ديسمبر، وفي محافظة سوهاج تستمر مشاركة قصور الثقافة بأحدث الكتب والإصدارات في معرض الكتاب الأول، الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب حتى 18 ديسمبر بنادي المحليات.
ويحفل هذا الأسبوع بمجموعة متميزة من الورش الفنية منها
تعليم أساسيات الرسم والتصوير، تعليم الموسيقى والغناء، تصميم عرائس الجوانتي، والفن الشعبي، هذا إلى جانب ورش المشغولات اليدوية، وأساسيات الديكور.
كما تضم الأجندة عددا من اللقاءات التي تتناول موضوعات ونقاشات حول عدة قضايا منها مواجهة الإرهاب، التنمر، الهندسة الوراثية، التغيرات المناخية، التنشئة الاجتماعية للطفل، وغيرها.
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