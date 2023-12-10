افتتاح معرض حواديت منسوجة من حرير لـ إكرام عمر فى مركز الجزيرة للفنون

(MENAFN
- Youm7) ينظم قطاع الفنون التشكيلية، برئاسة الدكتور وليد قانوش، معرض "حواديت منسوجة من حرير للفنانة إكرام عمر"، وذلك يوم الأربعاء 13 ديسمبر الحالى، فى تمام الساعة السابعة مساءً، بقاعات العرض المتغيرة بمركز الجزيرة للفنون بالزمالك.
قدمت الفنانة إكرام عمر العديد من المعارض الفنية الخاصة والتي منها: معارض خاصة لأعمالها فى الرسم بخيوط النسيج "1970، 1983، 1984"، ومعرض بمركز الدبلوماسيين الأجانب بالقاهرة 1979، ومعرض بقاعة عايدة أيوب بالجيزة 1980، ومعرض بقاعة معهد جوته بالقاهرة 1982، ومعرض بقاعة سامية زيتون بالمعادى 1983، معرض بقاعة خان المغربى 1998، ومعرض بأتيليه الفنانة 1993، ومعرض بقاعة سفر خان أبريل 2001، معرض بقاعة (بيكاسو) بالزمالك يونيو 2002، كما تم إدراج اسمها ضمن كتاب "المرأة.. والفن في مصر"، للكاتب محمد حمزة، الذي صدر عن الهيئة العامة للكتاب في مصر 2006.
أما بالنسبة إلى المعارض الجماعية قدمت (تنويعات على إيقاعات نباتية) بقاعة خان المغربى 1999م، وصالون جاليرى الدورة الأولى بعنوان زوجات وازواج بقاعات قصر الفنون بساحة دار الاوبرا بالجزيرة مايو 2007 ، معرض بعنوان ( ذاكرة أتيلية القاهرة ) بأتيلية القاهرة مايو 2022.
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