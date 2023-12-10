افتتاح معرض حواديت منسوجة من حرير لـ إكرام عمر فى مركز الجزيرة للفنون

MENAFN - Youm7) ينظم قطاع الفنون التشكيلية، برئاسة الدكتور وليد قانوش، معرض "حواديت منسوجة من حرير للفنانة إكرام عمر"، وذلك يوم الأربعاء 13 ديسمبر الحالى، فى تمام الساعة السابعة مساءً، بقاعات العرض المتغيرة بمركز الجزيرة للفنون بالزمالك.

قدمت الفنانة إكرام عمر العديد من المعارض الفنية الخاصة والتي منها: معارض خاصة لأعمالها فى الرسم بخيوط النسيج "1970، 1983، 1984"، ومعرض بمركز الدبلوماسيين الأجانب بالقاهرة 1979، ومعرض بقاعة عايدة أيوب بالجيزة 1980، ومعرض بقاعة معهد جوته بالقاهرة 1982، ومعرض بقاعة سامية زيتون بالمعادى 1983، معرض بقاعة خان المغربى 1998، ومعرض بأتيليه الفنانة 1993، ومعرض بقاعة سفر خان أبريل 2001، معرض بقاعة (بيكاسو) بالزمالك يونيو 2002، كما تم إدراج اسمها ضمن كتاب "المرأة.. والفن في مصر"، للكاتب محمد حمزة، الذي صدر عن الهيئة العامة للكتاب في مصر 2006.

أما بالنسبة إلى المعارض الجماعية قدمت (تنويعات على إيقاعات نباتية) بقاعة خان المغربى 1999م، وصالون جاليرى الدورة الأولى بعنوان زوجات وازواج بقاعات قصر الفنون بساحة دار الاوبرا بالجزيرة مايو 2007 ، معرض بعنوان ( ذاكرة أتيلية القاهرة ) بأتيلية القاهرة مايو 2022.