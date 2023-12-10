الوردة والمستنقع لـ حلمى القاعود يرصد انعكاس ظاهرة الإرهاب على الأدب

(MENAFN
- Youm7) صدر حديثا كتاب بعنوان "الوردة والمستنقع" للناقد الأدبى الدكتور حلمى محمد القاعود ، والذى يتناول به انعكاس مصطلح الارهاب على الأدب شعرا ونثراً ومسرحًا، ومشاركة أدب الصورة بنصيب كبير، وظهور أعمال درامية على الشاشة الصغيرة، والسينما، من خلال قراءة في الروايات التي تناولت مفهوم الإرهاب في العالم العربي،
ولماذا يتم الربط بين الإرهاب والإسلام؟.
ويؤكد القاعود خلال كتابه على أن ظاهرة الإرهاب تم تناولها وفقا لرؤية كتابها، ويشير المؤلف إلى أن خطاب الرواية لم يختلف عن خطاب الصورة فصنع السرد العربي الإرهابي المسلم – تحديدا - يدفعه دينه إلى القتل، والذبح، والانتقام من الأبرياء ليدخل الجنة.
من أجل ذلك حاول الكاتب أن يقرأ خطاب الإرهاب في الرواية العربية، وكيفية تناول هذه الظاهرة الغريبة على مجتمعاتنا العربية والإسلامية، ولماذا يصر أكثرية كتاب الرواية ونقادهم على اتهام الإسلام والتاريخ الإسلامي وحدهما بإفراز ها وتغذيتها.
ينقسم الكتاب إلى ثلاثة أسفار وفقا للجغرافيا ونشوء الظاهرة، الأول خصص لمصر، واستعرض بإيجاز نماذج عديدة، وأتبعه مبحثا مطولا للتطبيق على إحدى الروايات، وهو منهج سار عليه البحث في السفرين التاليين، فقد تناول الرواية في الجزيرة العربية- السعودية نموذجا، والشمال الإفريقي-الجزائر نموذجا.
ثم كانت الخاتمة التي اشتملت على أبرز القضايا، وتصورات إنهاض الأدب العربي بعامة والروائي بخاصة، وألحقت بالكتاب بعض الرؤى المرتبطة بظاهرة الإرهاب.
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