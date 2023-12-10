الوردة والمستنقع لـ حلمى القاعود يرصد انعكاس ظاهرة الإرهاب على الأدب

MENAFN - Youm7) صدر حديثا كتاب بعنوان "الوردة والمستنقع" للناقد الأدبى الدكتور حلمى محمد القاعود ، والذى يتناول به انعكاس مصطلح الارهاب على الأدب شعرا ونثراً ومسرحًا، ومشاركة أدب الصورة بنصيب كبير، وظهور أعمال درامية على الشاشة الصغيرة، والسينما، من خلال قراءة في الروايات التي تناولت مفهوم الإرهاب في العالم العربي،ولماذا يتم الربط بين الإرهاب والإسلام؟.

ويؤكد القاعود خلال كتابه على أن ظاهرة الإرهاب تم تناولها وفقا لرؤية كتابها، ويشير المؤلف إلى أن خطاب الرواية لم يختلف عن خطاب الصورة فصنع السرد العربي الإرهابي المسلم – تحديدا - يدفعه دينه إلى القتل، والذبح، والانتقام من الأبرياء ليدخل الجنة.

من أجل ذلك حاول الكاتب أن يقرأ خطاب الإرهاب في الرواية العربية، وكيفية تناول هذه الظاهرة الغريبة على مجتمعاتنا العربية والإسلامية، ولماذا يصر أكثرية كتاب الرواية ونقادهم على اتهام الإسلام والتاريخ الإسلامي وحدهما بإفراز ها وتغذيتها.

ينقسم الكتاب إلى ثلاثة أسفار وفقا للجغرافيا ونشوء الظاهرة، الأول خصص لمصر، واستعرض بإيجاز نماذج عديدة، وأتبعه مبحثا مطولا للتطبيق على إحدى الروايات، وهو منهج سار عليه البحث في السفرين التاليين، فقد تناول الرواية في الجزيرة العربية- السعودية نموذجا، والشمال الإفريقي-الجزائر نموذجا.

ثم كانت الخاتمة التي اشتملت على أبرز القضايا، وتصورات إنهاض الأدب العربي بعامة والروائي بخاصة، وألحقت بالكتاب بعض الرؤى المرتبطة بظاهرة الإرهاب.