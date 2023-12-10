احتفالات باليوم العالمي للغة العربية وذوي القدرات الخاصة فى ثقافة الفيوم

MENAFN - Youm7) ينظمبيت ثقافة أبشواي ، محاضرة بعنوان "الامتيازات التي يكفلها الدستور المصري لذوي القدرات الخاصة" يشارك بها المحامي عبد الجليل عبد الكريم، وذلك ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني،غدًا الإثنين 11 ديسمبر.

وفي السياق ذاته، تعقد مكتبة مطرطارس احتفالية ثقافية فنية لذوي القدرات الخاصة، في الحادية عشرة من صباح الأربعاء، تتضمن حوارًا مفتوحا بعنوان "أبطال التحدي"، إلى جانب ورشة فنية للرسم الحر، ومسابقات وألعاب ترفيهية، تشارك في الاحتفالية جهاد صلاح أخصائي تخاطب والمدير الفني لمركز إنسان لذوي القدرات الخاصة، ومحمد نادي عبد الرازق مدير المكتبة، وشيماء عبد الرحمن مسئول الفنون التشكيلية بالموقع.

كما يشهد يوم الأربعاء المقبل 13 ديسمبر احتفالية باليوم العالمي للغة العربية، ينظمها قسم المواهب بسفارة المعرفة بجامعة الفيوم، في الحادية عشر صباحا، يشارك بها الشاعر عبد الكريم عبد الحميد، والشاعر محمد ربيع.

تقام الفعاليات بإشراف إقليم القاهرة الكبري وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، وينظمها فرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل، في سياق برنامج حافل لهيئة قصور الثقافة بالمحافظات خلال الشهر الحالي.



