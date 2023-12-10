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العثور على مقبرة عمرها 2200 عام فى الصين تضم 600 قطعة أثرية

12/10/2023 11:30:43 PM
(MENAFN- Youm7) اكتشف علماء الآثار، مقبرة مليئة بالقطع الأثرية في منطقة وولونج ببلدية تشونجتشينج الواقعة في جنوب غرب الصين، والتى تعود إلى عهد أسرة هان الغربية (202 قبل الميلاد - 25 بعد الميلاد)، وهي محفوظة بشكل جيد بشكل ملحوظ وتحتوي على مجموعة من القطع الأثرية التاريخية القيمة، حسب ما أعلن معهد تشونجتشينج لأبحاث الآثار الثقافية.



كان فريق التنقيب، الذي يضم أكثر من 20 خبيرا من مختلف معاهد البحوث والجامعات الأثرية، بقيادة هوانج وي، اكتشفوا مجموعة من المقابر تمتد من عصر أسرة هان إلى فترة الأسر الستة، وكان للمقبرة التي تعود إلى عهد أسرة هان الغربية أهمية خاصة، والتي برزت بسبب حالة الحفظ الاستثنائية وثروة القطع الأثرية الموجودة بداخلها، حسب ما ذكر موقع
ancient orgnins.





الصين



مقبرة الصين




تم انتشال أكثر من 600 قطعة أثرية ثقافية من هذه المقبرة، بما في ذلك عناصر مثل "الخزف والأواني الخشبية وأواني الخيزران والفخار والأواني البرونزية"، وتوفر هذه القطع الأثرية نافذة على الماضى، وتقدم نظرة ثاقبة للحياة اليومية والفن والثقافة في ذلك العصر، ومن بين النتائج التي تم العثور عليها قائمة مفصلة بعناصر الدفن، وتضمنت سجلاً دقيقًا لسنة الدفن، والتي تم تحديدها على أنها 193 قبل الميلاد.












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