العثور على مقبرة عمرها 2200 عام فى الصين تضم 600 قطعة أثرية

(MENAFN
- Youm7) اكتشف علماء الآثار، مقبرة مليئة بالقطع الأثرية في منطقة وولونج ببلدية تشونجتشينج الواقعة في جنوب غرب الصين، والتى تعود إلى عهد أسرة هان الغربية (202 قبل الميلاد - 25 بعد الميلاد)، وهي محفوظة بشكل جيد بشكل ملحوظ وتحتوي على مجموعة من القطع الأثرية التاريخية القيمة، حسب ما أعلن معهد تشونجتشينج لأبحاث الآثار الثقافية.
كان فريق التنقيب، الذي يضم أكثر من 20 خبيرا من مختلف معاهد البحوث والجامعات الأثرية، بقيادة هوانج وي، اكتشفوا مجموعة من المقابر تمتد من عصر أسرة هان إلى فترة الأسر الستة، وكان للمقبرة التي تعود إلى عهد أسرة هان الغربية أهمية خاصة، والتي برزت بسبب حالة الحفظ الاستثنائية وثروة القطع الأثرية الموجودة بداخلها، حسب ما ذكر موقع
ancient orgnins.
الصين
مقبرة الصين
تم انتشال أكثر من 600 قطعة أثرية ثقافية من هذه المقبرة، بما في ذلك عناصر مثل "الخزف والأواني الخشبية وأواني الخيزران والفخار والأواني البرونزية"، وتوفر هذه القطع الأثرية نافذة على الماضى، وتقدم نظرة ثاقبة للحياة اليومية والفن والثقافة في ذلك العصر، ومن بين النتائج التي تم العثور عليها قائمة مفصلة بعناصر الدفن، وتضمنت سجلاً دقيقًا لسنة الدفن، والتي تم تحديدها على أنها 193 قبل الميلاد.
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