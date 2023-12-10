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تقرير: ساعة أبل قد تضم مصباحا يدويا خارجيا مستقبلا

12/10/2023 11:30:40 PM
(MENAFN- Youm7) تحتوي ساعات أبل
بالفعل على ميزة المصباح اليدوي التي تحول شاشة الساعة إلى اللون الأبيض بالكامل، مما يسمح للمستخدمين بتجربة رؤية الأشياء في الظلام، ومع ذلك، يمكن أن تأتي ساعات Apple المستقبلية مع مصباح يدوي خارجي، سيكون أكثر فائدة.



وبحسب موقع GSM الهندى، فوفقا لبراءة الاختراع الممنوحة لشركة أبل، تعمل الشركة على جهاز يسمى "Modular Light Assembly For A Wearable Device"، وهو "مصمم للتكامل مع الأجهزة القابلة للارتداء"، ويمكن توصيله خارجيًا بهيكل الساعة الذكية وحزامها.








ويمنحنا المخطط المتضمن في براءة الاختراع فكرة جيدة عما يمكن أن تبدو عليه ساعات Apple المستقبلية مع المصباح الخارجي المتصل بأساورها، ويبدو هذا حلاً أكثر عملية حيث يمكن للمستخدم توجيهه مثل مصباح يدوي أينما يريد تسليطه بدلاً من إدارة معصمه لتوجيه شاشة الساعة، التي تتمتع بنطاق وسطوع أقل.




وعلاوة على ذلك، سيكون لهذا الضوء المعياري مصدر طاقة خاص به حتى لا يؤثر على بطارية Apple Watch، ويمكن أن يحتوي أيضًا على زر لتشغيله/إيقاف تشغيله دون التفاعل مع Apple Watch.



ومع ذلك، تقول براءة الاختراع إن "الضوء المعياري يمكن أن يتلقى اتصالاً من الجهاز القابل للارتداء لتنشيط (تشغيل) أو إلغاء تنشيط (إيقاف) واحد أو أكثر من مصادر الضوء الخاصة بمجموعة الضوء المعيارية"، مما يعني أنه يمكن للمستخدمين أيضًا التحكم فيه باستخدام Apple Watch الخاصة بهم. .



ويمكن أن يكون للضوء المعياري أيضًا تصنيف IP نظرًا لأن براءة الاختراع تنص على أن "تجميعات الضوء المعيارية الموصوفة هنا قد تتضمن ميزات مقاومة للسوائل، مثل الأختام أو الحلقات O، التي تمنع دخول السائل إلى المكونات الحساسة".



وتكشف براءة الاختراع أيضًا أن الضوء المعياري قابل للفصل عن حزام الساعة، ولكن "في بعض النماذج، يتم خياطة الحزام أو لصقه أو ربطه بشكل دائم" بالضوء، مما يعني أنه يمكن بيع المصباح اليدوي كملحق منفصل لساعة Apple Watch.
















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