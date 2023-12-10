تقرير: أبل تستعد لطرح طرازات Ipad جديدة وmacbook Air العام المقبل

MENAFN - Youm7) تخطط شركة Apple لتحديث تشكيلة أجهزة iPad وMac في الربيع القادم مع العديد من الطرز الجديدة، ففي أوائل عام 2024، يمكننا أن نرى جهاز iPad Air جديدًا وiPad Pro، بالإضافة إلى الملحقات التي تم تجديدها، وهناك أيضًا جهاز MacBook Air جديد قيد التنفيذ، ومن المقرر إصداره في أوائل العام المقبل.ويجري حاليًا تطوير نموذجين جديدين من أجهزة iPad لإصدارهما في أواخر شهر مارس، وفقًا لما ذكره مارك جورمان من بلومبرج، ويقال إن الطرازين هما iPad Air وiPad Pro، وكلاهما سيكون متاحًا بحجمين مختلفين – الأول لجهاز iPad Air.جهازي iPad جديدين مع ملحقات Magic جديدة

يمكن أن يكون لجهاز iPad Air حجمان – 10.9 بوصة و12.9 بوصة، وستكون هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها توفير iPad Air بأحجام مختلفة للشاشة، ويشير جورمان إلى أن الهدف من وراء ذلك هو تزويد العملاء بمزيد من الخيارات بنقاط أسعار مختلفة، ومع خيار حجم الشاشة الأكبر، يمكن للمستهلكين الاستمتاع بشاشة أكبر دون الحاجة إلى دفع ثمن جهاز iPad Pro باهظ الثمن إلى حد ما.

وبحسب التقرير، فإن iPad Pro، كالعادة، سيأتي بحجمين – 11 بوصة و13 بوصة، ومع ذلك، ستحتوي طرازات iPad Pro على شاشة OLED بدلاً من miniLED هذه المرة، وبعد ذلك، ستخضع طرازات Pro أيضًا لترقية للأجهزة، مع شريحة M3 من المتوقع أن تعمل على تشغيل النموذجين.وإلى جانب جهاز iPad Pro الجديد، هناك ملحقات Magic جديدة قيد العمل، بما في ذلك قلم Apple Pencil الجديد ولوحتي مفاتيح Magic Keyboard جديدتين، وسيتم تصنيع لوحة المفاتيح Magic Keyboard الجديدة من الألومنيوم ويقال إنها توفر تجربة تشبه الكمبيوتر المحمول.جهاز MacBook Air سيحصل على ترقية M3

على الرغم من أن جهاز MacBook Air ليس من المقرر أن يتم تحديث تصميمه، إلا أنه من المؤكد أنه سيتم تحديث الأجهزة. يقترح جورمان أن كلا حجمي جهاز MacBook Air – مقاس 13 بوصة وحجم 15 بوصة الذي تم طرحه حديثًا – سيحصلان على شريحة M3 المستحقة في أوائل العام المقبل.

ومن المتوقع أن تصل طرازات iPad الجديدة وMacBook Air إلى الرفوف في شهر مارس، جنبًا إلى جنب مع تحديث iPadOS 17.4 وmacOS 14.3، ويشير جورمان إلى أن شركة آبل تأمل أن تساعد النماذج الجديدة في تعزيز الطلب في العام المقبل. و في العام الماضي، كان هناك انخفاض في مبيعات أجهزة iPad وMac، وتأثرت مبيعات iPad بسبب عدم وجود نماذج جديدة، حيث لن يتم إصدار أي نماذج جديدة في عام 2023، وهي الأولى في تاريخ التشكيلة. انخفضت مبيعات أجهزة Mac أيضًا، ولكن هذا هو الحال مع صناعة الكمبيوتر الأوسع بعد الوباء.