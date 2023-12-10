Activision تطرح تحديث Call Of Duty Modern Warfare 3 للموسم الأول

MENAFN - Youm7) أطلقت Activision الإصدار الأحدث من سلسلة Call of Duty الشهيرة، Modern Warfare 3 (MW3) في نوفمبر، والآن بدأ مطور اللعبة في طرح تحديث الموسم الأول للعبتي Call of Duty، MW3 وWarzone.

ويضيف التحديث الأخير المزيد من خرائط اللعب الجماعي بالإضافة إلى أوضاع اللعب الجديدة والعائدة (بما في ذلك Gunfight وVortex) إلى MW3، وسيجلب هذا التحديث أيضًا تحديث القصة التالي إلى وضع Zombies.

وبصرف النظر عن هذا، يضيف التحديث أيضًا Battle Pass الجديد كليًا والذي يحتوي على 100 مستوى من المحتوى وخمسة أسلحة جديدة وثلاثة عملاء جدد، وفي الوقت نفسه، يقدم تحديث Warzone خريطة Urzikstan للعبة. انتقلت الشركة أيضًا إلى Twitter للإعلان عن ذلك.

Call of Duty: Modern Warfare 3 الموسم الأول: ما الجديد

مع التحديث الأخير، عالج مطورو اللعبة مشكلة عدم تطابق البيانات التي تسببت في ظهور رسالة خطأ وبعض عمليات إعادة تعيين التخصيص، وبعد تثبيت التحديث، من المفترض ألا يواجه اللاعبون رسالة الخطأ بعد الآن وإعادة تعيين تخصيص الوجه.

ويضيف التحديث أيضًا ثلاثة أسلحة جديدة - RAM-7 (بندقية هجومية) وXRK Stalker (بندقية قنص) وStormender (Launcher) - بالإضافة إلى أجزاء ما بعد البيع الجديدة للعبة.

وبالإضافة إلى ذلك، يتم الآن تتبع التحدي اليومي "الحصول على 3 عملاء يقتلون دون أن يموتوا أربع مرات" بشكل صحيح بعد التحديث، كما أضاف هذا التحديث أيضًا ثلاث خرائط جديدة،بالإضافة إلى ثلاثة أوضاع لعب جديدة - Gunfight وHardcore وAll or Nothing - إلى اللعبة، وبصرف النظر عن هذا، فإن التحديث يجلب العديد من التغييرات الأخرى إلى MW3.

كما يعمل تحديث الموسم الأول لـ Warzone أيضًا على إصلاح مشكلة عدم التطابق وإضافة أسلحة ومرفقات جديدة. يضيف هذا التحديث أيضًا مركبات جديدة وأحداثًا عامة ولكنه يزيل عنصرًا من المسروقات الأرضية. بالإضافة إلى ذلك، يعمل التحديث أيضًا على إصلاح العديد من الأخطاء في Warzone.



