دراسة: 91% من الأطفال يشعرون بالقلق عند الابتعاد عن هواتفهم

MENAFN - Youm7) أصبحت الهواتف الذكية جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، ومع ذلك، فإن الاستخدام المفرط لهذه الأجهزة الرقمية يمكن أن يؤثر على العلاقات الإنسانية، حيث أجرت إحدى الشركات دراسة استقصائية أجرتها شركة Cybermedia Research (CMR) والتي كشفت عن نتائج الإصدار الخامس من دراسة Switch Off Research الخاصة بصانع الهواتف الذكية.

وتركز الدراسة التي تحمل عنوان "تأثير الهواتف الذكية على العلاقة بين الوالدين والطفل" على مدى تأثير الإفراط في استخدام الهواتف الذكية على إعاقة الروابط بين الآباء والأطفال.



نمط استخدام الهاتف الذكي بين الآباء والأطفال

تلعب الهواتف الذكية دورًا حاسمًا في الحصول على المعلومات وتعزيز الروابط الاجتماعية بين الآباء، حيث يعترف 70% من الآباء بمساهمة الهواتف الذكية في تعزيز معرفتهم بالعالم.

وبالمثل، فإن أكثر من 60% من الآباء يعتبرون الهواتف الذكية مهمة للتواصل مع العائلة والأصدقاء، في حين أن ما يقرب من 60% يقدرون الراحة التي توفرها أثناء التسوق.

عندما يتعلق الأمر بالأطفال، فإن المشاعر المتعلقة بالهواتف الذكية كميسرات للمعرفة تظل ثابتة، ويوافق ما يقرب من 60% من الأطفال على أن الهواتف الذكية لها دور فعال في الحصول على معلومات حول العالم.

وعلاوة على ذلك، أكد 58% منهم أن الهواتف الذكية تسهل التواصل مع الأصدقاء والأحباء الذين يعيشون بعيدًا، مما يؤكد الدور المحوري الذي يلعبه الهاتف الذكي في حياتهم اليومية.

تأثير الإفراط في استخدام الهواتف الذكية على الصحة النفسية للأطفال

وتكشف الدراسة عن أنماط مثيرة للقلق في استخدام الأطفال للهواتف الذكية، وتلقي الضوء على جوانب محورية في علاقتهم بهذه الأجهزة، وفي المتوسط، يبدأ الأطفال في استخدام الهواتف الذكية في سن 12 عامًا، ويقضون ما يقرب من 6.5 ساعة يوميًا، مع التركيز السائد على الألعاب.

ومما يثير القلق أن 91% يعترفون بأنهم يشعرون بالقلق عند الابتعاد عن هواتفهم، مما يدل على الاعتماد العاطفي العميق، وما يقرب من 90% منهم منخرطون في الغالب في أنشطة الهواتف الذكية في المنزل، مما يدل على الاعتماد المفرط.

وتشير هذه النتائج إلى أن الجزء الأكبر من الوقت الذي يقضيه الأطفال في المنزل، وهم يستخدمون هواتفهم الذكية، يسلط الضوء على التأثير العميق والإدمان المتزايد للأطفال، مما يثير مخاوف كبيرة بشأن سلامتهم النفسية والاجتماعية في العصر الرقمي.

قلق الآباء بشأن نمط استخدام الأطفال للهواتف الذكية

وتكشف الدراسة أن الآباء يشعرون بقلق عميق إزاء أنماط الاستخدام المفرط للهواتف الذكية من قبل أطفالهم. وتمتد المخاوف إلى صحة أطفالهم العقلية، ومهاراتهم الاجتماعية، ونموهم الشامل.

حيث أعرب 94% من الآباء عن مخاوفهم العميقة بشأن الصحة العقلية لأطفالهم، وأكد 91% منهم على الحاجة الملحة لفرض قيود على الوصول إلى الهواتف الذكية.

كما أن المخاوف بشأن التأثير على المهارات الاجتماعية والتنمية الشاملة منتشرة على نطاق واسع، حيث يشعر 91% من الآباء بالقلق من أن الاستخدام المفرط للهواتف الذكية قد يؤثر سلبًا على مهارات أطفالهم الاجتماعية.





الاستخدام المفرط للهواتف الذكية يعيق العلاقة بين الوالدين والطفل

تسلط الدراسة الضوء على تحدي كبير في العلاقات بين الوالدين والطفل بسبب الاستخدام المفرط للهواتف الذكية، حيث يُعرب 90% من الآباء عن انزعاجهم من حين لآخر عندما يقاطعونهم أطفالهم أثناء انشغالهم بأنشطة الهواتف الذكية.

واعترف 90% آخرون بقضاء وقت أقل جودة مع أطفالهم، مما قد يؤدي إلى توتر الروابط العائلية، فيما كان 91% من الأطفال يعترفون بأنهم يشعرون بالوحدة أكثر من أي وقت مضى بسبب استخدام آبائهم للهواتف الذكية.

وعلى الرغم من قضاء ما يقرب من ساعتين يوميا مع أطفالهم. يعترف 75% من الآباء بأنهم يتعاملون هاتفيًا بشكل متزامن، مما يثير تساؤلات حول جودة هذه التفاعلات.

الجانب الايجابى

وتكشف الدراسة أن 93% من الآباء والأطفال يتشاركون في الشعور بالذنب تجاه جودة علاقاتهم، ومن الجدير بالذكر أن 94% من الآباء يعطون الأولوية بشكل جماعي للتفاعلات الشخصية الهادفة على التمرير عبر الهاتف الذكي أثناء وقت الفراغ.

وعلاوة على ذلك، أعرب 96% من الآباء و93% من الأطفال عن رغبة متبادلة قوية في تعميق الروابط العائلية، وتشير هذه الإحصائيات إلى إجماع قوي ومتفائل، وتسلط الضوء على الجهود الملتزمة لتعزيز روابط أقوى وأكثر عمقا في عالم اليوم الذي تعتمد على التكنولوجيا.