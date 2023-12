16 ميزة قادمة إلى هواتف Google Pixel والأجهزة اللوحية والساعات الذكية

MENAFN - Youm7) أعلنت Google أنها بدأت في طرح تحديث البرنامج لشهر ديسمبر على جميع أجهزة Pixel المدعومة التي تعمل بنظام Android 14، وهو يوفر التحديث الأمني الشهري وأحدث Pixel Features Drop للهواتف الذكية القديمة مثل Pixel 5a (5G)، وتذكر الشركة أيضًا أن بعض الميزات مخصصة فقط للأجيال الأحدث من أجهزة Pixel، مثل Pixel 8 وPixel 8 Pro.ويوفر التحديث تحسينات فيما يتعلق بأداء الصوت والبطارية والشحن والكاميرا والبلوتوث والواي فاي وغيرها، فيما يلي قائمة بالميزات التي سيحصل عليها المستخدمون على هواتفهم الذكية: الصور ومقاطع الفيديو المدعومة بالذكاء الاصطناعيتعزيز الفيديو:

هذه الميزة تأتي على Pixel 8 Pro. سيقوم الهاتف بتحميل مقطع فيديو مهتز أو غير مثالي إلى السحابة حيث ستقوم نماذج التصوير الحسابي للشركة بضبط اللون والإضاءة والثبات والتحبب.

يعمل Video Boost أيضًا على تمكين فيديو Night Sight على Pixel 8 Pro، والذي يستخدم الذكاء الاصطناعي لتطبيق تقليل الضوضاء على مقاطع الفيديو المسجلة ليلاً أو في ظروف الإضاءة المنخفضة.

Timelapse in Night Sight:

قم بتسجيل مقاطع فيديو متتابعة مفعمة بالحيوية ومفصلة في الإضاءة المنخفضة باستخدام Night Sight في Timelapse فقط على Pixel 8 وPixel 8 Pro.

كل ما تحتاجه هو حامل ثلاثي الأرجل أو سطح ثابت، ويُقال إن خمس دقائق من التسجيل بجودة 1080 بكسل أو 20 دقيقة من التسجيل بجودة 4K توفر للمستخدمين مقطع فيديو بفاصل زمني مدته 10 ثوانٍ في وضع Night Sight.

إضاءة بورتريه محسنة:



تطرح Google ميزة إضاءة بورتريه محسنة في تطبيق الصور، سيستخدم هذا التحسين نموذجًا جديدًا للذكاء الاصطناعي لتوازن الضوء لإزالة الظلال القاسية وتحسين الصور الشخصية.

Photo Unblur تحصل على ترقية:



تقول Google إن ميزة Photo Unblur أصبحت الآن أفضل في زيادة وضوح صور الكلاب والقطط - حتى لو كانت الحيوانات الأليفة الخاصة بالمستخدمين لا تستطيع الجلوس ساكنة.

المزيد من أدوات الإنتاجيةمعاينة الشاشة المزدوجة:



تتوفر هذه الميزة فقط للهواتف الذكية القابلة للطي Pixel، وستسهل على الصور الفوتوغرافية وأولئك الذين يتم تصويرهم إعداد الإطار الصحيح والتقاط صورة رائعة.

مكالمات فيديو عالية الجودة من جهاز الكمبيوتر:

تمامًا كما تفعل مع أجهزة iPhone، يمكن الآن استخدام Google Pixel 6 والهواتف الأحدث ككاميرا ويب لإجراء مكالمات فيديو أفضل بصريًا وأقل تشوشًا.

عمليات مسح المستندات "النظيفة":

يمكن أن تساعد ميزة التنظيف الجديدة في Pixel في إزالة اللطخات والبقع والتجاعيد من المستندات الممسوحة ضوئيًا، ويمكن للمستخدمين الوصول إلى الصور من خلال تطبيق الكاميرا وتنظيف الصور ببضع تمريرات سريعة.

تسجيل دخول أكثر أمانًا:

يستطيع مدير كلمات المرور في Google الآن تحديد الحسابات التي تدعم مفاتيح المرور ومساعدتك في إضافتها ببضع نقرات فقط.

وضع الإصلاح للحفاظ على أمان البيانات:

تقدم Google أيضًا وضع الإصلاح الذي سيحافظ على حماية إعدادات المستخدمين وبياناتهم عند إرسال الجهاز للإصلاح أو الصيانة.

ردود أكثر ذكاءً في شاشة الاتصال:

سيقترح مساعد Google على Pixel Fold وPixel 6 والهواتف الأحدث الآن ردودًا سياقية في شاشة الاتصال. تتوفر ميزة "رصد المكالمات" أيضًا على Pixel Watch.

فتح الهاتف باستخدام Pixel Watch:

تحصل Pixel Watch على ميزة جديدة ستساعد المستخدمين على فتح هواتفهم عندما تكون أيديهم مشغولة أو عندما لا تتعرف ميزة فتح القفل بالوجه على وجوههم.

مسح المكالمات على Pixel Tablet:



تقول Google إن ميزة Clear Calling المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي تم طرحها على Pixel Tablet، ستوفر الآن جودة أفضل للكلام لمكالمات الفيديو عن طريق تقليل ضوضاء الخلفية.

الصوت المكاني إلى جهاز Pixel اللوحي:

أعلنت Google أن جهاز Pixel Tablet يدعم الآن الصوت المكاني. ومع Pixel Buds Pro، يمكن للمستخدمين أيضًا تجربة تتبع الرأس للحصول على صوت غامر.

مزيد من الدعم اللغوي لتطبيق Recorder:يقوم تطبيق Recorder الآن بالنسخ بـ 28 لغة جديدة، ويتوسع تطبيق Pixel's Direct My Call وHold for Me ليشمل أرقام الأعمال دون بادئة مجانية.الطقس والساعة الكل في واحد:



تطرح Google أدوات الطقس والساعة الجديدة لأجهزة Pixel Tablet وPixel Fold وPixel 5a مع 5G والهواتف الأحدث.

ميزات جديدة للجيل الأول من Pixel Watch:

سيعمل الجيل الأول من Pixel Watch بشكل أفضل لأنه يقدم بعض التحسينات التي تمت مشاهدتها في Pixel Watch 2. بالإضافة إلى تصميمات وجه الساعة الجديدة (مثل Adventure وAnalog Arcs) وأنماط التعقيدات المحدثة ( مثل الأقواس والمصابيح المعاد تصميمها) متاحة الآن للساعة الذكية.