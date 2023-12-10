16 ميزة قادمة إلى هواتف Google Pixel والأجهزة اللوحية والساعات الذكية

MENAFN - Youm7) أعلنت Google أنها بدأت في طرح تحديث البرنامج لشهر ديسمبر على جميع أجهزة Pixel المدعومة التي تعمل بنظام Android 14، وهو يوفر التحديث الأمني الشهري وأحدث Pixel Features Drop للهواتف الذكية القديمة مثل Pixel 5a (5G)، وتذكر الشركة أيضًا أن بعض الميزات مخصصة فقط للأجيال الأحدث من أجهزة Pixel، مثل Pixel 8 وPixel 8 Pro.ويوفر التحديث تحسينات فيما يتعلق بأداء الصوت والبطارية والشحن والكاميرا والبلوتوث والواي فاي وغيرها، فيما يلي قائمة بالميزات التي سيحصل عليها المستخدمون على هواتفهم الذكية: الصور ومقاطع الفيديو المدعومة بالذكاء الاصطناعيتعزيز الفيديو:

هذه الميزة تأتي على Pixel 8 Pro. سيقوم الهاتف بتحميل مقطع فيديو مهتز أو غير مثالي إلى السحابة حيث ستقوم نماذج التصوير الحسابي للشركة بضبط اللون والإضاءة والثبات والتحبب.

يعمل Video Boost أيضًا على تمكين فيديو Night Sight على Pixel 8 Pro، والذي يستخدم الذكاء الاصطناعي لتطبيق تقليل الضوضاء على مقاطع الفيديو المسجلة ليلاً أو في ظروف الإضاءة المنخفضة.

Timelapse in Night Sight:

قم بتسجيل مقاطع فيديو متتابعة مفعمة بالحيوية ومفصلة في الإضاءة المنخفضة باستخدام Night Sight في Timelapse فقط على Pixel 8 وPixel 8 Pro.

كل ما تحتاجه هو حامل ثلاثي الأرجل أو سطح ثابت، ويُقال إن خمس دقائق من التسجيل بجودة 1080 بكسل أو 20 دقيقة من التسجيل بجودة 4K توفر للمستخدمين مقطع فيديو بفاصل زمني مدته 10 ثوانٍ في وضع Night Sight.

إضاءة بورتريه محسنة:



تطرح Google ميزة إضاءة بورتريه محسنة في تطبيق الصور، سيستخدم هذا التحسين نموذجًا جديدًا للذكاء الاصطناعي لتوازن الضوء لإزالة الظلال القاسية وتحسين الصور الشخصية.

Photo Unblur تحصل على ترقية:



تقول Google إن ميزة Photo Unblur أصبحت الآن أفضل في زيادة وضوح صور الكلاب والقطط - حتى لو كانت الحيوانات الأليفة الخاصة بالمستخدمين لا تستطيع الجلوس ساكنة.

المزيد من أدوات الإنتاجيةمعاينة الشاشة المزدوجة:



تتوفر هذه الميزة فقط للهواتف الذكية القابلة للطي Pixel، وستسهل على الصور الفوتوغرافية وأولئك الذين يتم تصويرهم إعداد الإطار الصحيح والتقاط صورة رائعة.

مكالمات فيديو عالية الجودة من جهاز الكمبيوتر:

تمامًا كما تفعل مع أجهزة iPhone، يمكن الآن استخدام Google Pixel 6 والهواتف الأحدث ككاميرا ويب لإجراء مكالمات فيديو أفضل بصريًا وأقل تشوشًا.

عمليات مسح المستندات "النظيفة":

يمكن أن تساعد ميزة التنظيف الجديدة في Pixel في إزالة اللطخات والبقع والتجاعيد من المستندات الممسوحة ضوئيًا، ويمكن للمستخدمين الوصول إلى الصور من خلال تطبيق الكاميرا وتنظيف الصور ببضع تمريرات سريعة.

تسجيل دخول أكثر أمانًا:

يستطيع مدير كلمات المرور في Google الآن تحديد الحسابات التي تدعم مفاتيح المرور ومساعدتك في إضافتها ببضع نقرات فقط.

وضع الإصلاح للحفاظ على أمان البيانات:

تقدم Google أيضًا وضع الإصلاح الذي سيحافظ على حماية إعدادات المستخدمين وبياناتهم عند إرسال الجهاز للإصلاح أو الصيانة.

ردود أكثر ذكاءً في شاشة الاتصال:

سيقترح مساعد Google على Pixel Fold وPixel 6 والهواتف الأحدث الآن ردودًا سياقية في شاشة الاتصال. تتوفر ميزة "رصد المكالمات" أيضًا على Pixel Watch.

فتح الهاتف باستخدام Pixel Watch:

تحصل Pixel Watch على ميزة جديدة ستساعد المستخدمين على فتح هواتفهم عندما تكون أيديهم مشغولة أو عندما لا تتعرف ميزة فتح القفل بالوجه على وجوههم.

مسح المكالمات على Pixel Tablet:



تقول Google إن ميزة Clear Calling المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي تم طرحها على Pixel Tablet، ستوفر الآن جودة أفضل للكلام لمكالمات الفيديو عن طريق تقليل ضوضاء الخلفية.

الصوت المكاني إلى جهاز Pixel اللوحي:

أعلنت Google أن جهاز Pixel Tablet يدعم الآن الصوت المكاني. ومع Pixel Buds Pro، يمكن للمستخدمين أيضًا تجربة تتبع الرأس للحصول على صوت غامر.

مزيد من الدعم اللغوي لتطبيق Recorder:يقوم تطبيق Recorder الآن بالنسخ بـ 28 لغة جديدة، ويتوسع تطبيق Pixel's Direct My Call وHold for Me ليشمل أرقام الأعمال دون بادئة مجانية.الطقس والساعة الكل في واحد:



تطرح Google أدوات الطقس والساعة الجديدة لأجهزة Pixel Tablet وPixel Fold وPixel 5a مع 5G والهواتف الأحدث.

ميزات جديدة للجيل الأول من Pixel Watch:

سيعمل الجيل الأول من Pixel Watch بشكل أفضل لأنه يقدم بعض التحسينات التي تمت مشاهدتها في Pixel Watch 2. بالإضافة إلى تصميمات وجه الساعة الجديدة (مثل Adventure وAnalog Arcs) وأنماط التعقيدات المحدثة ( مثل الأقواس والمصابيح المعاد تصميمها) متاحة الآن للساعة الذكية.



